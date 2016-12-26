İstanbullular, titrer halde bulundu!

Dün akşam saat 18.30 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak Derince Çınarlıdere Mevkiinde İstanbul'dan gelerek 40 kişilik bir grupla doğa yürüyüşü yapan gruptan 2 kişinin yolunu kaybettikleri ve bulunamadıkları ihbarı alınmış, bunun üzerine harekete geçen Kocaeli AFAD ekipleri 4 saatlik arama ile vatandaşları bitkin halde bulmuştur. Yürüyüşü organize edenlerin sonradan fark ettikleri ve yürüyüş güzergahlarında yaptıkları arama bulamadıkları 2 vatandaşın telefonlarının da çekmemesiyle panikledikleri öğrenildi. Konumlarının da tespit edilememesiyle zorlaşan arama kurtarma operasyonu sonlandırılmak üzere iken güzergah dışına yönelen kardaki ayak izleri fark edilerek çalışma ve arama yönü değiştirilmiş ve Selim Y. ve Yeter Ö. isimli vatandaşlar uzun bir tırmanma sonrası umudunu yitirmiş halde titrer halde otururken bulunmuştur. Saat 22.00 civarında donmak üzereyken bulunan ve konuşmakta zorlanan vatandaşlar Jandarma ekiplerine teslim edilerek görev sonlandırılmıştır.
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Derince Çınarlıdere Mevkiinde 40 kişilik bir grupla doğa yürüyüşü yapan kafilede yolunu kaybeden 2 vatandaşı Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
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