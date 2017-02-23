İşte bizi başarıya götürecek formül: Arkadaşlık

Kocaelispor’da yüzler gülüyor.

Manavgat ve Kütahyaspor galibiyetlerinin ardından son derece moral kazanan Yeşil Siyahlılarda, arkadaşlık ortamı da iyice pekişti. Antrenmanlarda samimiyet dozunun da yüksek olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Camianın büyüklüğü, işi bilen yönetimi, tüm futbolculara dokunan teknik ekibi, olağanüstü taraftarı, pas kabiliyetindeki başarı ve temposundaki yüksekliğin yanında ikili ilişkilerin sağlıklı yürümesi Kocaelispor’u başarıya götürecek olan unsurlar arasında yer alıyor.