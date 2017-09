İşte bu çok güzel haber!..

İzmit Belediyesi down sendromlular için spor etkinlikleri düzenliyor

Engellilere yönelik birçok örnek projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi’nce down sendromlular için spor yapma imkanı sağlanıyor. İzmit Belediyesi’nce down sendromlulara yönelik spor etkinliğinin Belsa Plaza B Blokta bulunan salonda gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, “İlk etapta bir hafta süren spor etkinliğine katılan Down sendromlu çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Salonlarımız, uzman ekibimiz eşliğinde gönüllerince eğlenip spor yapma imkanı bulan bu kardeşlerimizin emrindedir. Ne zaman isterlerse salonumuza gelip spor yapabilirler” dediler. Son sistem spor aletleriyle hem eğlenip hem de spor yapan down sendromlular da kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.