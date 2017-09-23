  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 22 °C

İşte bu çok güzel haber!..

»
İşte bu çok güzel haber!..
İzmit Belediyesi down sendromlular için spor etkinlikleri düzenliyor

Engellilere yönelik birçok örnek projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi’nce down sendromlular için spor yapma imkanı sağlanıyor. İzmit Belediyesi’nce down sendromlulara yönelik spor etkinliğinin Belsa Plaza B Blokta bulunan salonda gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, “İlk etapta bir hafta süren spor etkinliğine katılan Down sendromlu çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Salonlarımız, uzman ekibimiz eşliğinde gönüllerince eğlenip spor yapma imkanı bulan bu kardeşlerimizin emrindedir. Ne zaman isterlerse salonumuza gelip spor yapabilirler” dediler. Son sistem spor aletleriyle hem eğlenip hem de spor yapan down sendromlular da kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertan Demirhan: Hepimizin takımı23 Eylül 2017 Cumartesi 15:05
  • BAL gibi bir sezon olsun!23 Eylül 2017 Cumartesi 15:04
  • Haydi Usta’m!23 Eylül 2017 Cumartesi 15:03
  • Süper A’da zor randevular23 Eylül 2017 Cumartesi 15:01
  • 23-24 Eylül tarihinde yapılacak maçlar22 Eylül 2017 Cuma 23:23
  • Darıca’nın işi zor olmayacak22 Eylül 2017 Cuma 22:22
  • Gölcükspor, Pazar’da!22 Eylül 2017 Cuma 21:21
  • Birlikspor’un rakibi Bucaspor22 Eylül 2017 Cuma 20:00
  • Yiğit Alp Altınordu’da!22 Eylül 2017 Cuma 19:00
  • Enver Güler: O stat dolacak!22 Eylül 2017 Cuma 18:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim