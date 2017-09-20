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İşte bu maç izlenir!..

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İşte bu maç izlenir!..
Süper Amatör Lig B Grubu’nda Cumartesi günü önemli bir maç var. İyi top oynayan, genç ve koşan iki takım İlimtepe Futbol Kulübü ile Değirmenderespor, Körfez Esentepe Stadı’nda karşılaşacak. Maç saat 15’te başlayacak

ŞANSSIZ İLİMTEPE

İlimtepe Futbol Kulübü ilk maçında deplasmanda Kartepe Belediyespor ile karşılaştı ve uzatmaların 8. dakikasında yediği golle rakibi ile 2-2 berabere kalarak avuçlarının içindeki 2 puanı Arslanbey’de bıraktı. Kartepe maçının ilk yarısında çok gol kaçıran İlimtepe’de hedef sahasında Değirmendere’yi mağlup edip iddiasını ortaya koymak.

 

KARA: 1 PUAN HİÇ FENA OLMAZ

Yaşar Çetindemir’in öğrencileri ise ilk maçında şampiyonluk adayı takımlardan Dilovası Belediyespor’u 90+5’te Harun kafa golü ile 2-1 mağlup ederek ilk haftanın iki kazananından birisi oldu. Sezon öncesi takım içinde çıkan küçük çaplı krizi iyi yöneten Başkan Severcan Kara “Zorlu bir maça çıkacağız. Rakibimiz de bizim gibi genç ve başarıyı istiyor. Tabii ki kazanmak istiyoruz ancak 1 puan da hiç fena olmaz” dedi. Erdem ÖVÜÇ

 

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