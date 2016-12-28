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İşte CHP'nin asgari ücret teklifi! En az...

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İşte CHP'nin asgari ücret teklifi! En az...
CHP Emek Büroları, 81 ilde yaptığı ortak basın açıklamaları ile CHP'nin asgari ücret teklifini kamuoyu ile paylaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emek Büroları Koordinatörü ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de emekçiler her anlamda kölelik sistemine mahkum edilmiş durumda. Sendikasızlaştırılan, taşeron sistemi ile güvencesizliğe, kiralık işçilik yasası ile ücretli köleliğe zorlanan emekçiler, aynı zamanda açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Vatandaş faturaları denkleştirmeye çalışırken, kirasını ödemekte zorlanırken, evine et alamazken, birilerinin derdi de Başkanlık" dedi.

 

EN AZ 1.750

Ağbaba, "Emek Büroları olarak uzmanlarla çalıştık ve asgari ücretin en az bin 750 TL olması teklifimizi kamuoyuna açıkladık. Türkiye'de işçinin hakkını hukukunu savunan tek siyasi parti CHP'dir. Emek Bürolarımız bu amaçla, emekçilerin sorunlarına çözüm üretmek için aralıksız olarak çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman emekçinin sesi olmaya devam edecek. Biz sözümüzü yineliyoruz, CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacak" ifadelerini kaydetti.

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