İşte çılgın plan: Karacabey maçında hedef Yeni rekor!

Üst üste 2 maç kazanarak zirveye daha da yaklaşan Kocaelispor hafta sonu çılgın bir plan üzerinde yoğunlaşıyor. Pazar günkü Karacabey Birlikspor maçında hedef yeni rekor!

SORUMLULUK BİZİM

2 yıl önce İzmit İsmetpaşa Stadı’nda oynanan Büyükçekmecespor maçında 20.745 ile amatör bir maçta en fazla seyirci rekorunu kıran Kocaelispor’da bu pazar oynanacak olan Karacabey Birlikspor maçında çılgın bir planın daha gerçekleşmesi hedefleniyor. Amaç, bir kez daha rekor kırmak.Hafta sonu sezonun en fazla taraftar sayısına ulaşılması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağına inanılıyor.

3 İSTEĞİMİZ VAR

8 Şubat 2015’te olduğu gibi yönetim, taraftar ve basın organize olacak ve ilk maçın sonunda hoş olmayan anılarla ayrıldığımız Karacabey Birlikspor’un karşısına pazar günü mahşeri bir kalabalığın çıkarılması için çaba sarf edecek. Kocaelispor Kulübü’nün bu maçta üçarzusu var. İlki ve önemlisi sahadan galibiyet ile ayrılmak, ikincisi 2 yıl sonra 20 bin taraftar sayısını aşıp rekoru yenilemek, üçüncüsü ise Sancaktepe’nin Ankara Demir maçında puan kaybedip haftayı lider bitirmek.

İŞİMİZ BİTMEYECEK

Önce Manavgat, ardından da Kütahyaspor galibiyetleri ile 1 maç eksiği bulunan Sancaktepe Belediyespor’u 2 puan geriden takip eden Kocaelispor’da taraftarın son iki maçta alınan galibiyeti ödüllendirmek için İsmetpaşa Stadı’ndaki yerini alacağına kesin gözü ile bakılıyor. 26 Şubat 2017’yi bu anlamda önemseyen Yeşil Siyahlıların işi tabii ki bitmeyecek ve ligin keskin virajlarına girilmiş olacak. Erdem ÖVÜÇ