Kocaelispor, Erzin Belediyespor’u Oğuzhan’ın 2, Ali Keten ve Sinan’ın golleri ile 4-0 mağlup etti. İşte atılan bir birinden güzel gollerin fotoromanı. Fazla söze ne hacet... Erdem ÖVÜÇ
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İşte Erzin’e attığımız goller
Kocaelispor, Erzin Belediyespor’u Oğuzhan’ın 2, Ali Keten ve Sinan’ın golleri ile 4-0 mağlup etti
Etiketler: kocaelispor, erzinbelediye, gol, farklıgalibiyet
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