İşte Erzin’e attığımız goller

Kocaelispor, Erzin Belediyespor’u Oğuzhan’ın 2, Ali Keten ve Sinan’ın golleri ile 4-0 mağlup etti

Kocaelispor, Erzin Belediyespor’u Oğuzhan’ın 2, Ali Keten ve Sinan’ın golleri ile 4-0 mağlup etti. İşte atılan bir birinden güzel gollerin fotoromanı. Fazla söze ne hacet... Erdem ÖVÜÇ