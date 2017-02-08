İşte Kocaeli'de memurluktan atılan kişiler!

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. İlimizden de çok sayıda memur görevinden atıldı.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. Buna göre ilimizde memurluk görevinen atılan kişilerin listesi şu şekildi: İLÇE SEÇİM KURULLARI Yunus Çakar Kartepe Şakir Köseoğlu Gebze KOCAELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI J.Ütğm Latif Göker - Kandıra J.Ütğm Nurettin Avkan - Kandıra Uzm.J.VIII.Kd.Çvş. İlhan Solmaz - Kandıra Uzm.J.II.Kd.Çvş.Bünyamin Ekici - Kandıra Uzm.J.I.Kd.Çvş. Ersin Çeçen - Kocaeli Uzm.J.I.Kd.Çvş. Mehmet Aslan - Kocaeli J.Tğm Davut Oğuz - İzmit J.Kd.Asb.Çvş Kasım Alar - Kocaeli İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVLİLERİ Tuncay Kılıç Mühendis Canan Sayar Bilgisayar İşletmeni Ekrem Yeşilbaş Şoför KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Eray Yıldırım Tekniker KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Prof.Dr. Sabiha Özdemir Özkan GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doç.Dr. Hatice Can MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Fatma Betül Bayraktar - Kandıra Mehemt Fatih Ülger - Kandıra Işık Demirtürk - Kandıra Aslıhan Aytan Elif Demir Erdal Ceylan Firdes Temizel Akar Günnur Korkmaz Sarıca Hatice Aksu Mesut Fırat Berra Algan Fatih Bilgin Fethiye Yılmaz Selam Saltık Ayşe Sarıoğlu Lale Öz Murat Özarslan Serkan Sert Sertal Parıltı Zeynep Ateş Fayza Uyar Hacer Elmaser Levet Ağdacı Muat Akışık Müşerref Mehtap Isoartalı Yılmaz Satı İbrahimusta Ayşegül Alçay Harun Yakut Rabika Yıldırım Ayşe Göktekin Erdoğan Uludoğan İsmail Remzi Kaya İsmet Arslan Kasım Al Mehemt Akif Yazjcı Mehmet Arslan Murat Çevik Özjan Özer Turgay Çiftçi Ayşegül Yücekan Ersin Nergiz Nadir Bodu Osmanalkış Reyhan Geçdoğan Yılmaz Zeynep Aktaş Mesut Çelenkli Adem Kırgın Emre Taşdemir Fatih Orhan Fatma Aldemir Filiz Demir Halide Gül Kötüce Nebahat Dayınlarlı Sevilay Çimen Tamer İmir Tuğba Baysal Ayşe Abdurrezzak Semra Yıldırım Süleyman Türel Dilek İnal Metin Aksöz Nesrin Çevik