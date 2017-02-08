İşte Kocaeli'de memurluktan atılan kişiler!

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. Buna göre ilimizde memurluk görevinen atılan kişilerin listesi şu şekildi:
İLÇE SEÇİM KURULLARI
Yunus Çakar Kartepe Şakir Köseoğlu Gebze
KOCAELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
J.Ütğm Latif Göker - Kandıra
J.Ütğm Nurettin Avkan - Kandıra
Uzm.J.VIII.Kd.Çvş. İlhan Solmaz - Kandıra
Uzm.J.II.Kd.Çvş.Bünyamin Ekici - Kandıra
Uzm.J.I.Kd.Çvş. Ersin Çeçen - Kocaeli
Uzm.J.I.Kd.Çvş. Mehmet Aslan - Kocaeli
J.Tğm Davut Oğuz - İzmit
J.Kd.Asb.Çvş Kasım Alar - Kocaeli
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVLİLERİ
Tuncay Kılıç Mühendis
Canan Sayar Bilgisayar İşletmeni
Ekrem Yeşilbaş Şoför
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Eray Yıldırım Tekniker
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr. Sabiha Özdemir Özkan
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. Hatice Can
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Fatma Betül Bayraktar - Kandıra
Mehemt Fatih Ülger - Kandıra
Işık Demirtürk - Kandıra
Aslıhan Aytan
Elif Demir
Erdal Ceylan
Firdes Temizel
Akar Günnur
Korkmaz Sarıca
Hatice Aksu
Mesut Fırat
Berra Algan
Fatih Bilgin
Fethiye Yılmaz
Selam Saltık
Ayşe Sarıoğlu
Lale Öz
Murat Özarslan
Serkan Sert
Sertal Parıltı
Zeynep Ateş
Fayza Uyar
Hacer Elmaser
Levet Ağdacı
Muat Akışık
Müşerref Mehtap Isoartalı Yılmaz
Satı İbrahimusta
Ayşegül Alçay
Harun Yakut
Rabika Yıldırım
Ayşe Göktekin
Erdoğan Uludoğan
İsmail Remzi Kaya
İsmet Arslan
Kasım Al
Mehemt Akif Yazjcı
Mehmet Arslan
Murat Çevik Özjan
Özer Turgay Çiftçi
Ayşegül Yücekan
Ersin Nergiz
Nadir Bodu Osmanalkış
Reyhan Geçdoğan Yılmaz
Zeynep Aktaş
Mesut Çelenkli
Adem Kırgın
Emre Taşdemir
Fatih Orhan
Fatma Aldemir
Filiz Demir
Halide Gül Kötüce
Nebahat Dayınlarlı
Sevilay Çimen
Tamer İmir
Tuğba Baysal
Ayşe Abdurrezzak
Semra Yıldırım
Süleyman Türel
Dilek İnal
Metin Aksöz
Nesrin Çevik