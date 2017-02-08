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İşte Kocaeli'de memurluktan atılan kişiler!

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İşte Kocaeli'de memurluktan atılan kişiler!
Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. İlimizden de çok sayıda memur görevinden atıldı.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. Buna göre ilimizde memurluk görevinen atılan kişilerin listesi şu şekildi:

 

İLÇE SEÇİM KURULLARI

Yunus Çakar Kartepe Şakir Köseoğlu Gebze

 

KOCAELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

J.Ütğm Latif Göker - Kandıra

J.Ütğm Nurettin Avkan - Kandıra

Uzm.J.VIII.Kd.Çvş. İlhan Solmaz - Kandıra

Uzm.J.II.Kd.Çvş.Bünyamin Ekici - Kandıra

Uzm.J.I.Kd.Çvş. Ersin Çeçen - Kocaeli

Uzm.J.I.Kd.Çvş. Mehmet Aslan - Kocaeli

J.Tğm Davut Oğuz - İzmit

J.Kd.Asb.Çvş Kasım Alar - Kocaeli

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVLİLERİ

Tuncay Kılıç Mühendis

Canan Sayar Bilgisayar İşletmeni

Ekrem Yeşilbaş Şoför

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Eray Yıldırım Tekniker

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Sabiha Özdemir Özkan

 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Hatice Can

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Fatma Betül Bayraktar - Kandıra

Mehemt Fatih Ülger - Kandıra

Işık Demirtürk - Kandıra

Aslıhan Aytan

Elif Demir

Erdal Ceylan

Firdes Temizel

Akar Günnur

Korkmaz Sarıca

Hatice Aksu

Mesut Fırat

Berra Algan

Fatih Bilgin

Fethiye Yılmaz

Selam Saltık

Ayşe Sarıoğlu

Lale Öz

Murat Özarslan

Serkan Sert

Sertal Parıltı

Zeynep Ateş

Fayza Uyar

Hacer Elmaser

Levet Ağdacı

Muat Akışık

Müşerref Mehtap Isoartalı Yılmaz

Satı İbrahimusta

Ayşegül Alçay

Harun Yakut

Rabika Yıldırım

Ayşe Göktekin

Erdoğan Uludoğan

İsmail Remzi Kaya

İsmet Arslan

Kasım Al

Mehemt Akif Yazjcı

Mehmet Arslan

Murat Çevik Özjan

Özer Turgay Çiftçi

Ayşegül Yücekan

Ersin Nergiz

Nadir Bodu Osmanalkış

Reyhan Geçdoğan Yılmaz

Zeynep Aktaş

Mesut Çelenkli

Adem Kırgın

Emre Taşdemir

Fatih Orhan

Fatma Aldemir

Filiz Demir

Halide Gül Kötüce

Nebahat Dayınlarlı

Sevilay Çimen

Tamer İmir

Tuğba Baysal

Ayşe Abdurrezzak

Semra Yıldırım

Süleyman Türel

Dilek İnal

Metin Aksöz

Nesrin Çevik

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