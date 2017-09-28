İşte Kocaelispor'un kazandıran taktiği

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Fatih Kavlak, 1-0 kazanılan deplasmandaki Aydınspor karşılaşmasına Karaköprü maçının 11’ile maça başladı. Taktik ise ilginçti

Yeşil Siyahlılar kalede Can Emre, savunmada Fatih, Kadir Öge, Murat Başak, Ali Keten, bu futbolcuların önlerinde Sefa ve Mert, sağ kanatta Burak Özbakır, sol kanatta Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Hamza ve ileride ise İshak tertibi maça başladı. Yeşil Siyahlılar çok yoğun pres yapmadan, sakin, akıllı ve ayağa pas yaparak maça başladı. Aydın ekibinin sınırlı ofans gücü karşısında orta saha hakimiyetini eline geçiren Yeşil Siyahlılar oyunu istediği gibi yönlendirdi. Kavlak, Aydın maçında futbolcularından topu yere indirmelerini, bol pas yapmalarını istedi. Özellikle ilk yarıdaki top hakimiyeti yüzde 65’lere ulaşan Kocaelispor’da kanatlar da işledi.

PENALTILARDAKİ SENDROM

İlk yarıda kalesinde pozisyon vermeyen Yeşil Siyahlılar gol de bulamadı ve devre 0-0 sona erdi. Maçın 57. dakikasında Hamza soldan ortaladı ve rakip defansın koluna çarpan top sonrasında Kocaelispor penaltı kazandı. Karaköprü maçında Süleyman ikinci penaltıda Ersin’i geçememişti. Aydın maçında topun gerisine takımın ayak içi pas yapan en temiz futbolcularından Sefa geçti. Sefa, kaleci Ulaş’ın sağına topu göndermek istedi ancak 37 yaşındaki file bekçisi penaltıyı kurtardı.

CAN EMRE YİNE KADER ADAMI OLDU

Kaçan penaltı Kocaelispor’da kısa süreli bir şok yaşanırken, Aydın ekibinin bitmek üzere olan nefesini ve coşkusu arttı. Siyah Beyazlılar 4 dakika içinde 3 tehlikeli pozisyon buldu. Kocaelispor’un kader adamı, Aydın maçında da kuşkusuz kaleci Can Emre’ydi. Can’ın skor 0-0’ken karşı karşıya kalınan pozisyonda çıkardığı top, Karaköprü maçını hatırlattı. Ardından Aydın’ın bir topu direkten döndü ve Kocaelispor olası bir krizden döndü. Sezonun en etkili futbolunu ortaya koyan Burak Süleyman’ın yüksek enerjisi sezonun geleceği için umut verdi.

DAHA İYİ BİR TAKIM ÖRNEĞİ

Eski Derincesporlu Artun Kütükçü ile maç boyunca adeta boğuşan Süleyman, 62’de Artun’dan kurtuldu ve Hamza’nın nefis ikramını geri çevirmeyerek topu Ulaş’ın solundan ağlara bıraktı. Son yarım saatte Kocaelispor’daki en belirgin özellik, yani tempo farkı ortaya çıktı. Lig öncesi büyük zorluklar atlatan, yeterli düzeyde kondisyona sahip olmadığı görülen Aydınspor karşısında Kocaelispor tecrübesini konuşturdu. Ciğer kapasitesindeki genişlik, pas kalitesindeki yükseklik ve tabii ki takım savunmasındaki kompakt oyun Kocaelispor’a galibiyeti getiren hususlar arasındaydı. Erdem ÖVÜÇ