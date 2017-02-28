İşte o protestonun detayları!

Kocaelispor’un son oynadığı Karacabey Birlikspor maçının ardından Numaralı B tribününde maçı izleyen birkaç kişi yönetimi istifaya davet etmiş ve bu protesto şok etmişti

Gün boyu Numaralı B’de maçı izleyen bazı taraftarlar bize ulaştı ve yaşanan hadiseyi aktardı. Ortak yapılan yorumlar şu şekildeydi: Yıllardır çekilen çilelerin ardından son 3 yıldır takım kazanma kültürünü hatırlattı. Bu sezon özellikle sahamızdaki tüm maçları kazanmak zorundayız ve doğal olarak herkesin beklentisi hep bu yönde.

BİZ DE ÇOK KIZDIK

Son oynadığımız maçta Karacabeyli futbolcular sadece yattı. Kendilerine bu futbolu yakıştırdılar. Biz de istediğimiz oyunu oynayamadık açıkçası. Ne yazık ki kazanamadık. Gergindik. Maç sonu reaksiyonları olur. Herkes maçın ardından kendince tepkisini ortaya koydu. Kimisi futbolcuya, kimisi de Ümit Metin Yıldız’a sitem etti. Ancak yönetim konusuna biz de çok kızdık. Birkaç kişilerdi. O sırada hocaya tepki verilince, bu sezon ilk kez Kocaelispor’un maçına geldiklerini öğrendiğimiz 3-5 kişi bir anda “Yönetim istifa” dedi. Hemen o kişileri susturduk ve kendilerine de kızdık. Onlar da uzatmadı zaten.

ŞU AN SORGULANACAK SON KİŞİDİR

Şunun iyi bilinmesi lazım. Başkan Bahri Yavuz’un Kocaelispor’a kattıklarını, bu kulübü neredeyken nerelere getirdiğini anlatmaya gerek bile yok. Bugün Kocaelispor’da sorgulanacak son kişi Başkan Bahri Yavuz’dur. Birkaç kişinin bilinçsiz söylemi tribünlerin tümünü asla bağlamaz. Taraftar sorgular, yorumlar ve daima Kocaelispor’un iyiliğini ister. Ancak neyi ne zaman yapacağını, neyi ne zaman söyleyeceğini de iyi bilir. Erdem ÖVÜÇ