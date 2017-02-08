İşte Özdağ ve Çakmak'ın yargılanacağı tarih!

Murat Özdağ'ın ve Murat Çakmak'ın yargılanacağı tarih belli oldu.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan KOTO eski Başkanı Murat Özdağ ve Murat Çakmak’ın yargılanacağı tarih belli oldu. Murat Çakmak’a açılan dava ise 29 Mart gününde 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Murat Özdağ’a açılan dava 23 Mart 09.00’da Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Murat Özdağ ve Murat Çakmak Silivri Cezaevinde gönderilmişlerdi.