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İşte polisin gerçek yüzü…

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İşte polisin gerçek yüzü…
Fotoğrafa iyice bir bakın. Görüldüğü gibi değil aslında...

Fotoğrafa iyice bir bakın.

Görüldüğü gibi değil aslında.

Yani karmaşalı bir ortamın olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu polislerin bu kadar heyecanlı bir görüntü ortaya koyduğu yerde asayiş berkemal.

Her şey yolunda gidiyor. Ortada kavga, gürültü yok. Gözaltına alınan kimse bulunmuyor.

Polisin elindeki de silah ya da cop değil, kartopu…

Her hangi bir yasadışı eyleme müdahalede bulunulmuyor.

Çocuklar gibi şen hepsi. O kadar neşeliler ki, değmeyin keyiflerine…

Devlet ve milletin omuz omuza olduğunu, polisin öcü olmadığını gösteren bir belge olarak bu görsel sosyal medyada yayıldıkça yayılmış.

Açıkçası yanlarında olmak isterdim.

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