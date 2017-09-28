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İşte sen busun Sefa!

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İşte sen busun Sefa!
Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncularından Sefa Narin, merkez orta sahada çok daha verimli oluyor

Mert Yavuz ile birlikte göbeği paylaşan Sefa, 57. dakikada her ne kadar penaltı kaçırsa da oyundan düşmedi 90 dakika boyunca kontrolü elinde tuttu. Kanat oyuncuları Süleyman ile Özbakır’a net ve isabetli paslar atan, mücadele ritmi yüksek olan Sefa, takımı rahatlatırken, savunmanın da nefes almasını sağladı. Sefa’nın formunun her geçen gün yükselmesi camianın yüzünü güldürüyor.

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