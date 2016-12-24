İşte stresten kurtulmanın 30 yolu!

Mesut Akbulut

Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü öğretim görevlisi, Prof. Carry Cooper, bir stres testi hazırladı. Stres uzmanları da kolay ve hızlı bir şekilde günlük stresten kurtulmanın yollarını açıkladılar. Londra Üniversitesi Psikoloji bölümünde yapılan araştırmalar da stresi ilaç yerine doğal yollarla atlatmanın daha sağlıklı olduğunu ortaya koydu.

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İşte dünyanın pek çok yerinden milyonlarca insanın el kitabı haline gelen "Stresle Mücadelenin 50 yolu" isimli kitaptan en can alıcı ve kolayca uygulayabileceğiniz 30 madde...

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1- Günde en az 45 dakika gülün. 45 dakika gülmek, 45 dakika kültür-fizik yapmanın ya da koşmanın verdiği rahatlığa bedel.

2- Strese yol açan olayları not edin ve tekrarlanmasını önlemeye dikkat edin.

3- Sizi mutlu eden 10 olayı belirleyin ve her gün tekrarlamaya çalışın.

4- Resimle ya da farklı el sanatlarıyla uğraşın. Hobilerinize daha fazla vakit ayırın.

5- Günde 15 dakika mavi ya da menekşe renkli zeminlere bakın. Bu renkler insanı dinlendirir.

6- Sabahları aç kalmak stres yaratır; sıkı bir kahvaltı yapın.

7- Fırsat buldukça bol bol dans edin.

8- Masaj yaptırın.

9- Sıcak tuğla masajı strese karşı birebir.

10- Bol meyve yiyin.

11- Balık tüketin.

12- Stresli anınızda hemen keyifli bir yemeğe çıkın. Güzel bir yerde yemek moralinizi düzeltir.

13- Saç kestirmek de değişik görünmenin ve stresten kurtulmanın önemli yollarından biridir.

14- Her şeye 'evet' demeyin. Hayır demeyi öğrendiğiniz zaman rahat ettiğinizi hissedeceksiniz.

15- Sigara, alkol ve kahve içimini en aza indirin.

16- Flört edin.

17- Günde en az 30 dakika gözlerinizi kapatıp çok mutlu olduğunuzu düşünün.

18- Bilgisayar başına fazla zaman harcamayın.

19- Çıplak ayakla toprak zemin üzerinde yürüyün.

20- Ciğerlerinize bolca deniz havası çekin.

21- Günde en az 30 dakika tek başınıza yürüyün.

22- Yalnız kalmak mutluluğun önemli anahtarlarından biridir. Günde birkaç saat yalnız kalın.

23- Kulaklarınızı kapatıp kendi sesinizi dinleyin.

24- Arkadaşınızla küçük oyunlar oynayın, örneğin yastık kavgası yapın.

25- Karar vermeden önce birkaç kez düşünün.

26- Günde 20 dakika derin nefes alıp verin. Karından nefes almaya çalışın.

27- Seks hayatınızı geliştirin. Cinsel ilişkide bulunmamak stres yaratır.

28- Klasik müzik özellikle de Mozart dinleyin.

29- Güzellik kliniğini eğlenceli bir aktivite olabilir.

30- Saunaya girin ya da buhar banyosu yapın. Hamam stres atmada en iyi ilaçtır.

Kaynak:www.izmirailedanismamerkezi.com- Jan DEVLETOĞLU - sabah

Valilik, dolandırıcılık UYARISI yaptı

Kocaeli Valiliği, Vali Yardımcıları Osman Sarı’nın ve diğer Vali Yardımcılarının adı ve unvanları kullanılmak suretiyle, haksız çıkar ve menfaat sağlamak amacıyla çeşitli gerekçelerle yardım talep edildiği yönünde bilgiler alındığını belirterek, vatandaşların bunlara itibar etmemesini istedi. Valilik şu açıklamayı yaptı; Son zamanlarda ilimizde faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hayırseverlerin telefonla ve diğer iletişim araçlarıyla ulaşılarak; Vali Yardımcımız Osman Sarı’nın ve diğer Vali Yardımcılarımızın adı ve unvanları kullanılmak suretiyle, haksız çıkar ve menfaat sağlamak amacıyla çeşitli gerekçelerle yardım talep edildiği yönünde bilgiler alınmaktadır. Valiliğimiz adına kurum, kuruluşlara ve hayırseverlere intikal eden herhangi bir talebinin, yardım toplama şekil ve esasları 2860 sayılı kanunda belirtilmiş olup; bu faaliyetlerin mevzuat hükümleri dışında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Valiliğimizin veya Valiliğimiz yetkililerinin adı ve unvanları kullanılarak, kurum kuruluşlara ve hayırseverlere yapılan bu tür taleplerin hiçbir şekilde yerine getirilmemesi ve Valiliğimize bilgi verilmesini, Valiliğimiz ile ilgisi bulunmayan talep sahipleri hakkında adli ve idari yollardan yasal işlem başlatılmak üzere, en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması, güvenlik birimlerimize veya Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğüne bilgi verilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Şu bir gerçek ki; Dolandırıcılık vakaları her geçen gün artıyor… Valilikten, belediyelerden, polisten sürekli uyarılar geliyor… Siz siz olun, bu konuda çok dikkatli davranın… Unutmayın, son pişmanlık fayda etmez…

Körfez’de 3.500 kişinin şikayetine cevap verildi

Körfez Belediyesi Çözüm Masası, 2016 yılında çözüm masasına gelen 3 bin 500 şikâyetin tamamına cevap verdi, çözümü noktasında adım atıldı. Ekipler ayrıca BİMER aracılığıyla belediyeye iletilen 92 adet şikâyeti de çözdü. Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçe genelinde başıboş haldeki 857 köpekte zabıta ekipleri tarafından yakalanarak barınağa teslim edildi. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1.317 iş yerine ruhsat denetimi yaparken, 688 adet idari yaptırım tutanağı tuttu. Ekipler tarafından ayrıca 298 inşaata ön izin belgesi verildi. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Acil Müdahale Ekibi” ile halkın ihtiyaçlarına ve taleplerine 7/24 karşılık veriliyor. Yetkililer, vatandaşların öneri ve taleplerini (500 00 50) numaralı çağrı merkezine iletmelerini istiyor.

Katırcıoğlu, şehit ailelerinin yanında

AKP Kocaeli Milletvekili, MKYK ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, Kayseri’deki alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlar Raşit Yücel ve Abdulsamed Özen’in ailelerini yalnız bırakmadı. Çarşı iznine çıkarken kullandıkları otobüsü hedef alan teröristler tarafından şehit edilen Yücel ve Özen ailelerini ziyaret eden Katırcıoğlu, bir kez daha taziyelerini sundu.

Kartepe’de kaçak döküme zabıta engeli

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen kaçak inşaat atığı dökümlerini sıkı takip altına aldı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Selman Çelik, “İzinsiz döküm yaparak çevre kirliliğine sebep verenlere de Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uyguluyoruz. Tespit

Hayvanlara sahip çıkalım

Sokak hayvanlarını kış şartlarından korumak için çalışmalarını başlatan Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kandıra merkez mahalleleri başta olmak üzere Kerpe, Kefken, Cebeci, Seyrek, Bağırganlı’da bulunan sahipsiz hayvanlara besin yardımına koşuyor. Vatandaşlar tarafından ihbar edilen yaralı ve hasta hayvanların Sarıkhocalar Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiklerini vurgulayan Zabıta ekipleri, Allah’ın emaneti olan hayvanlara bakım için çalışmalarının süreceğini belirtti.