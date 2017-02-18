İstediğiniz özel pastalar bir tıkla kapınızda...

Wellborn Luxury Hotel, hizmet vermeye başladığı günden bu yana tüm misafirlerine verdiği kaliteli ve profesyonel hizmet sayesinde Kocaeli şehrinin gözbebeği ve ilklerin öncüsü oldu.

Ekip olarak tek hedeflerinin en iyisine layık olan misafirlerinin yüzlerindeki tebessüme sebep olmak olduğunu belirten otel yönetimi daha iyi hizmet verebilmek ve pastacılıktaki başarılarını kanıtlamak için Kocaeli’de bir ilke imza atarak Lux Pasta online sitesini kurmaya karar verdiklerini belirtiyor…

“Özel anlarınıza özel pastalar artık bir tıkla kapınızda” sloganıyla hizmet vermeye başlayan Lux Pasta online sitesi sayesinde dilediğiniz pastayı evden çıkmadan sipariş verebileceğiniz gibi özel günlerinizde, düğün, nişan, doğum günü gibi organizasyonlarınızda yada sırf kendinizi şımartmak istediğiniz zamanlarda damak tadınız ve tasarım gücünüzü kullanarak kendi pastanızı kendiniz de tasarlayabileceksiniz. Detaylı bilgi almak ve sipariş için www.luxpasta.com sitesini ziyaret edebilir yada 444 0 670 nolu telefonu arayarak Özge Kantaş’tan bilgi alabilirsiniz.