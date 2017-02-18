  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : 11 °C
  • İstanbul : 9 °C
  • Sakarya : 11 °C

İstediğiniz özel pastalar bir tıkla kapınızda...

»
İstediğiniz özel pastalar bir tıkla kapınızda...
Wellborn Luxury Hotel, hizmet vermeye başladığı günden bu yana tüm misafirlerine verdiği kaliteli ve profesyonel hizmet sayesinde Kocaeli şehrinin gözbebeği ve ilklerin öncüsü oldu.

Ekip olarak tek hedeflerinin en iyisine layık olan misafirlerinin yüzlerindeki tebessüme sebep olmak olduğunu belirten otel yönetimi daha iyi hizmet verebilmek ve pastacılıktaki başarılarını kanıtlamak için Kocaeli’de bir ilke imza atarak Lux Pasta online sitesini kurmaya karar verdiklerini belirtiyor…

 

“Özel anlarınıza özel pastalar artık bir tıkla kapınızda” sloganıyla hizmet vermeye başlayan Lux Pasta online sitesi sayesinde dilediğiniz pastayı evden çıkmadan sipariş verebileceğiniz gibi özel günlerinizde, düğün, nişan, doğum günü gibi organizasyonlarınızda yada sırf kendinizi şımartmak istediğiniz zamanlarda damak tadınız ve tasarım gücünüzü kullanarak kendi pastanızı kendiniz de tasarlayabileceksiniz. Detaylı bilgi almak ve sipariş için www.luxpasta.com sitesini ziyaret edebilir yada 444 0 670 nolu telefonu arayarak Özge Kantaş’tan bilgi alabilirsiniz.

2-yas---3.jpg

10-yas.jpg

7-016.jpg

1-183.jpg

2-142.jpg

3-109.jpg

5-037.jpg

6-025.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşk Symbol AVM’de yaşanır15 Şubat 2017 Çarşamba 12:18
  • Goodyear İzmit Fabrikası’na eleman alacak14 Şubat 2017 Salı 17:14
  • TÜPRAŞ, rekor satış hacmine ulaştı14 Şubat 2017 Salı 12:08
  • Evimiz Kocaeli’de Mutlu Son!14 Şubat 2017 Salı 11:58
  • Hyundai i30’un tasarımı ödülle tescillendi12 Şubat 2017 Pazar 11:00
  • Eski Sine kafe açıldı12 Şubat 2017 Pazar 09:22
  • Sevgililere özel indirimler Pierre Cardin Home’da11 Şubat 2017 Cumartesi 10:21
  • 2017’de 2 bin 300 kişiye ilave istihdam sağlayacak11 Şubat 2017 Cumartesi 10:19
  • Konak Hastanesi, Emlakçılar Odası ile protokol imzaladı10 Şubat 2017 Cuma 13:32
  • Ramada Plaza İzmit, yeni yüzüyle karşınızda10 Şubat 2017 Cuma 13:22
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim