İstihdam projesini valilik sıkı tutuyor

Bülent Ekinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi şurasında başlattığı İstihdam Seferberliği ilimizde de tüm hızıyla devam ediyor

Bilindiği gibi Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, birçok kuruluş, OSB ve oda başkanını bir araya getirerek düzenlediği İstihdam Seferberliği toplantısında tek tek söz istihdam sözü almıştı. Verilen sözlere göre Kocaeli genelinde alınacak personel kentin tüm işsizlerinin işe girmesini sağlayacak.

Odalar, kuruluşlar ve OSB’ler 2017 yılı içerisinde alacakları istihdam sayılarını bildirdi.

Rakam oldukça yüksek, hem de öylesine yüksek ki, 55 bin işsizin bulunduğu kentimizde 60 bin kişinin işe yerleştirilmesi tasarruf ediliyor.

Sözler verildi sıra icraata geldi.

Vali Güzeloğlu’nun karşında işe yerleştirilecek kişilerin sayısıyla ilgili sözler verenler şimdi hünerlerini gösterecek.

Valilik işi sıkı tutuyor. Sadece valilik mi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da her fırsatta verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Verilen istihdam sözlerini yerine getirmek çok kolay değil. Hele ki kısma vadede çok daha zor.

Bu işten dönmekte yok, vazgeçmekte, söz verilen sayının altına inmekte.

Yüz yılın seferberliği olarak gördüğüm bu proje her kesim tarafından ciddiyetle önemseniyor.

İŞKUR proje kapsamında stantlar açıyor, devlet desteklerini anlatıyor, iş ile işçiyi buluşturmaya çalışıyor.

İstihdam projesiyle ilgili en son toplantı Kocaeli Muhasebeciler Odası’nda yapıldı. Muhasebeciler odasındaki toplantıda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, “Her Cuma valimizin talimatıyla öğleden sonra toplantı yapacağız ve kaç kişi işe girdi, kaç kişi işten çıktı bunların istatistikî verilerini takip edeceğiz” dedi.

Bu cümleler bu projeye verilen önemin ve ciddiyetin en açık örneği oldu.

Bakalım söz veren temsilciler bu dönemi başarıyla atlata bilecekler mi?

Kombinin ana kartını söken servis Kış vakti Haftacı ailesini soğukta boraktı

Kullar’da bulunan Pekdemir Evimiz Kocaeli’de oturan Haftacı ailesinin arıza yapan Baymak marka kombi yüzünden aile günlerdir soğukla mücadele ediyor. Arıza yapan garanti kapsamındaki kombileri için Körfez ilçesinde bulunan servisi arayan aile yaklaşık 30 gündür soğulma mücadele ediyor. Servisten gelen personel kombinin ana kartında arıza olduğunu söyleyerek kartı söküp götürmüşler. O günden sonra da aileye bilgi vermeyen servis, önceleri “Ana kartın gelmesini bekliyoruz” demiş. Bir süre sonra İstanbul’daki servise yönlendirmiş. Daha sonra “bizi aramayın direk fabrikayı arayın” demeye başlamışlar.

Bir türlü ailenin sorunu giderilememiş Soğuk kış günlerinde evlerinin içerisinde tir tir titreyen aile ne yapacağını bilemiyor.

S.S. 4 Nolu’dan şehit polisleri için yardım

S.S. 4’nolu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri aralarında topladıkları parayı Polis Şehir ve Gazi Aileleri Vakıfı’na bağışladı. Kooperatif başkanı İsmail Özkar, “Bizim için canlarından olan ve yaralanan polislerimiz için bizlerde bir şeyler yapmak istedik. Bu vatan ve bu vatanın halkı için gece gündüz görev yapan, bu görev esnasında yaralanan ve şehit olan polislerimiz için aramızda topladığımız nakdi yardımı vakfa bağışladık. Umarız benzer katkılarla şehit ve gazi ailelerinin bir nebzede olsa yüzünü güldürmeyi başarırız” dedi. Özkar toplanılan bin 500 TL’yi vakıf sekreteri Hilal Çelikörs teslim etti.

Kitap yazan Hyundai işçisi Fehmi Demir’in büyük başarısı

Hyundai Alikahya Fabrikası’nda işçi olarak görev yapan İzmitli Fehmi Demir, 6 yıldır üzerinde çalıştığı ve Abdülhamit dönemini ve o dönemki hafiyeleri anlatan romanının bitirdi. “Sultan Çeşmesi” adını taşıyan tarihi bir hafiye romanı olan yayın Maarif Mektepleri yayın evinin bir eseri olarak piyasaya çıktı. 15 bin adet basılan kitap 216 sayfadan oluşuyor.

Kitabın yazarı Fehmi Demir, tarih kitaplarından ve Karadeniz tarihini anlatan bibilerden faydalanarak bu eseri yazdığını belirtiyor. Yazarın şuanda basıma hazır “Mavi Fetih” isimli bir kitabı daha bulunuyor. Önümüzdeki aylarda Fehmi Demir ikinci kitabını da piyasaya sürecek.