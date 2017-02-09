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İstihdam seferberliği için 81 ilin valisiyle görüşüldü

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İstihdam seferberliği için 81 ilin valisiyle görüşüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliği için, 81 ilin valisiyle videokonferans yöntemi ile görüştü.

İçişleri Bakanlığı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Encümen Toplantı Salonu'nda, sabah saat 09.00'da başlayan toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 81 ilin valisiyle videokonferans yöntemiyle görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gündeme gelen istihdam seferberliğinin görüşüldüğü toplantıda, mümkün olan en iyi neticeyi alabilmek adına illerde neler yapılabileceği konuşuldu. Toplantıda, istihdam seferberliğini illerinde koordine edecek valilerin görüş ve önerileri alındı.

 

OSB'LER TAKİP EDİLECEK

Başbakan Binali Yıldırım'ın da talimatlandırdığı ve geçtiğimiz günlerde açıkladığı teşvikler de dahil olmak üzere; illerin ekonomik aktörleri, esnafları, işadamları ve STK'lar ile periyodik toplantıların yapılması, ekonomik potansiyellerinin ortaya çıkarılması, aksayan hizmet ve yatırımların tespiti ve çözümü konusunda neler yapılabileceği gibi konular toplantıda ele alındı. Ayrıca, belediyelerin istihdam seferberliğindeki rolü, organize sanayilerin takibi de ele alınan konular arasında yer aldı.

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