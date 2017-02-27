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İstiklal Marşı okuma yarışmasına birinciler belli oldu

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İstiklal Marşı okuma yarışmasına birinciler belli oldu
İstiklal Marşın’ın kabulünün 96’nci yılı nedeniyle düzenlenen “İstiklal Marşını Ezbere okuma yarışması” il finali gerçekleştirildi. Programda 12 ilçenin birincileri kıyasıya yarıştı

İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşının kabulünün 96’nci yılı nedeniyle düzenlenen İstiklal Marşını Ezbere Okuma Yarışması il finali, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programda 12 ilçenin birincileri ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birbirleri ile kıyasıya yarıştılar. Jüri üyeleri öğrencilere şiire hâkimiyet, özgünlük, ezber gücü, beden dili, diksiyon, Türkçe’yi doğru kullanma ve vurgu-tonlama alanında puanlamalar yaparak dereceye girenleri belirledi

 

Bizim gözümüzde hepiniz birincisiniz

Programda konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, “İstiklal Marşı’mız bizim en önemli değerlerimizden birisi, Mehmet Akif Ersoy’da en önemli şairlerimizden birisidir. Öğrencilerimiz bugün buraya çeşitli bölgelerin birincileri olarak geldiler. Evet, bugün burada bir puanlama yapacağız tabi ancak sizlerin hepinizi birinci olarak görüyorum. Bugün puanlamamızı yapacağız, 12 Mart tarihinde vali beyin katılımıyla burada kazananlar ödüllerini vali beyin elinden alacaklar” dedi.

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Jüri üyeleri beğeni ile izledi

Yarışmada jüri üyesi olarak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Çayırova 24 Kasım Ortaokulu Muhammet Özkan, Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi Gürşat Polat, Gebze 50. Yıl Chrysler Ortaokulu Meryem Derya İnan, Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adnan Lale, Körfez Halide Edip Adıvar Ortaokulu Cengiz Akbulat, Derince Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Işıl Özkan, Kandıra İmam Hatip Ortaokulu Fatih Budak, Başiskele Yuvacık Aydınkent Ortaokulu Cüneyt Yıldırım, Kartepe MTAL Alev Yılmaz Aşkın, Gölcük Hisareyn Ortaokulu Sümeyye Bayrak, Karamürsel Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arzu Akay, Derince Cumhuriyet Ortaokulu Mustafa İbiş, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi Hüsameddin Anaç, İzmit Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu’ndan Murat Aydın görev yaptı

 

Duygu dolu anlar yaşandı

Sahneye çıkan öğrenciler en güzel sesleri ve tonlamalarını, en muhteşem performanslarını sergileyerek jüri önüne çıktı. Öğrencilerin duyguları mimikleri ile birleşince duygusal görüntüler ortaya çıktı. Sahnede çocuklarını ve öğrencilerini izleyen öğretmenler ve aileler duygu dolu anlar yaşadı. Yarışma ilk önce ilkokul öğrencilerinin sahneye çıkmasıyla başladı. Ardından ortaokul ve lise öğrencileri performanslarını sergiledi. Küçüklerin gözlerinden heyecanları okunurken okul arkadaşları alkışlarıyla arkadaşlarına destek verdi.

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En iyi performanslar

Performansların sergilenmesinin ardından jürinin puanlamaları açıklamasıyla sonuçlar belli oldu. İlkokul kategorisinde birinci Çayırova Güzeltepe Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencisi Belvanur Şirin, ikinci Körfez General Edip Bayoğlu İlkokulu’ndan Zeynep Görkem Bıçak, üçüncü Karamürsel Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu öğrencisi Elif Tekin olurken, Ortaokul kategorisinde yapılan yarışmada ise birinci Çayırova Güzeltepe Ortaokulu öğrencisi Sude Yaren Koçak, ikinci Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu öğrencisi Efsun Adıgüzel ve üçüncü Gölcük Şehit onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu öğrencisi Ebrar Dardem oldu. Nuri AKÇAHARMAN

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