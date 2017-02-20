Hakan Yağcıoğlu

Bir spor takımında istikrar en önemli unsurdur…

Futbolcu vardır, bir maçta olağanüstü şeyler yapar…

Ertesi maçta sahada göremezsiniz…

Bunun adı istikrarsızlıktır…

En güvendiğiniz oyuncu, gider rakibe bir tekme atar, takımı yalnız bırakır ve sonra ağır bir de ceza alır…

Ağzıyla kuş tutsa yaranamaz…

Antrenör için de bu geçerlidir…

Yönetim için de…

Taraftar için de…

İstikrar karşılıklı güvenle kazanılır ve başarı da ardın sıra gelir…

Önce istikrarı sağlarsın…

Ondan sonra bakarsın takımın kumaşına…

İşte Kocaelispor…

‘Küme düşer’ denen takım, ‘Neden ikinci?’diye neredeyse ‘tu kaka’ edilecek…

Ama tüm şanssızlıklar ve disiplinsizliklere rağmen, zirveye çok yaklaştı…

Ardı da gelir…

Tekirdağ’a ne diyelim şimdi?

Kanlı bıçaklıydık…

Kurada aynı gruba düştük diye bayram ettik…

Hesap kapatacaktık…

Tekirdağ’dan söz ediyorum…

Gittiler, Sancaktepe’den puanı aldılar…

Körfez’e yol açtılar…

Var mı ötesi?..

Futbol böyle güzel işte…

Sahada kaldıkça…

Tadından yenmez…

Yusuf Tokuş ve Ali Asım Balkaya…

İki teknik adamımız…

İkisi de 3.Lig temsilcilerimizin başında…

Ali Asım Balkaya Derincespor…

Yusuf Tokuş Gölcükspor’da patron…

Her ikisi de Kocaelispor’da top oynadı…

Onlarla gurur duyuyorum…

Yusuf Tokuş matematiksel olarak da büyük bir başarıya imza atıyor…

Ali Asım ise sıkıntılar içerisinde takımının düşmeme mücadelesini veriyor…

Başaracak da…

Bana göre her iki teknik adam da, Türkiye liglerinde çok çok üst basamaklarda görev alacak kapasitede ve yaşları da genç…

Yeni nesil hocaların içine onları yazdım…

Ama önce şu 3.Lig işini bir halletsinler de…

Birlik tılsımı bozuldu…

Bir takım için en kötü günlerdir…

Çok çok iyi giderken bir anda tökezlemek…

Birlikspor bunu yaşıyor…

Zirveye oynarken kaybedilen 4 puan tabii ki çok ağır…

Sonuçta zaten basamaklardan da görülüyor…

Şimdi panik yapmamak lazım…

Son saniye…

Mon saniye…

Yedin mi, işin bitiyor…

O halde, hemen toparlanmak ve pazar günü Ofspor’u yenmek lazım…

Madem tek fark yetmiyor, o zaman iki-üç fark atacaksın ki rahatlayasın…