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İstirahat ederken bacaklarınız ağrıyorsa dikkat

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İstirahat ederken bacaklarınız ağrıyorsa dikkat
Nöroloji Uzmanı Dr. Öner Yalın, son günlerde huzursuz bacak sendromu şikayetinin çokça yaşandığını belirterek, bu durumun şiddetli bacak ağrılarına neden olduğunu söyledi.

Huzursuz bacak sendromunun özellikle geceleri rahatsız ettiğini belirten Dr. Öner Yalın, "Uyku ya da istirahat esnasında bacaklarda hissedilen rahatsızlık, huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacı, uyuşma, karıncalanma, bazen de tam olarak tanımlanamayan bir histir. Bu his kişiyi özellikle geceleri rahatsız eder. Ağrının tarifinde de çeşitlilik olur ve kişi 'bacaklarım kıpraşıyor, gıdıklanıyor, yanıyor, karıncalar geziyor' gibi cümlelerle yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya çalışır. Bulguların sıklıkla akşam ve gece saatlerinde ortaya çıkması, bu hastalarda ciddi uyku bozukluklarına neden olmaktadır. Ayrıca huzursuz bacak sendromu olan hastaların yüzde 80'ine yakın bir bölümünde uyku sırasında belirli aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan ve Periyodik Bacak Hareketleri (PBH) adını verdiğimiz istemsiz hareketler vardır. Bunlar da uykuyu etkileyen bir başka nedendir” dedi.

 

"Hastalık tanısı için özel bir test yok"

Huzursuz bacak sendromu tanısı konulması için bu hastalığa özel herhangi bir test bulunmadığını belirten Dr. Yalın, “Huzursuz bacak sendromunda şu kriterlerin dikkatle sorgulanması gereklidir. Bulguların oturma ve yatma gibi istirahat durumlarında ortaya çıkması, bacaklarda anormal duyularla birlikte şiddetli hareket ettirme isteği olması, bulguların, genellikle akşam saatlerinde ya da gece artması gibi belirli bir özelliği olması, hareket ettirmekle bulguların tamamen ya da kısmen düzelmesi, bu asıl tanı koydurucu özellikler dışında hastaların bazı kan tetkikleri ve polisomnografik (tüm gece uyku çalışması) incelemeleri ayrıcı tanı için yapılmaktadır” diye konuştu.

 

Dr. Yalın, huzursuz bacak sendromuna neden olabilecek hastalıkları ise şöyle sıraladı:

“İleri evre böbrek yetmezliği, demir eksikliği, parkinson hastalığı, şeker hastalığı, romatoid artrit, sinirlerin değişik nedenlerle etkilenmesi, hamilelik, ayrıca kafein, alkol ve sigaranın yine huzursuz bacak sendromu bulgularını arttırabileceği unutulmamalıdır. Tedavi yöntemlerinde ise altta yatan bir neden varsa öncelikle onun tedavisi gerekmektedir. Sebebi belirsiz olan durumlarda ilaç tedavisi verilebilir. Huzursuz bacak sendromu olan kişinin bacaklarını hareket ettirmesi, sıcak sargı ile sarılması, yataktan kalkıp dolaşması ya da masajla kısa süreli de olsa bir rahatlama sağladığı ancak bu yöntemlerin sorunu geçici olarak giderdiği bilinmektedir."

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