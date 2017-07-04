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İştirakler Genel Müdürleri Bayram’ı ziyaret etti

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İştirakler Genel Müdürleri Bayram’ı ziyaret etti
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Antikkapı, Kent Konut, Belde A.Ş, Ulaşım Park Genel Müdürleri, Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi.

 

GENEL SEKRETERLİK MAKAMINDA

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarette İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön, Antikkapı AŞ. Genel Müdürü İslam Yücel, Belde AŞ. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, Ulaşım Park Genel Müdürü Yasin Özlü ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal Altunel hazır bulundu.

 

BAŞARILAR DİLEDİLER

Genel Sekreter Bayram’a yeni görevinde başarılar dileyen heyet, Bayram’ın Kocaeli’de hayata geçirilecek hizmetlere değer katacağının altını çizdi. Genel Sekreter Bayram ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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