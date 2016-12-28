Istrancalılar İzmit’te buluştu

Kocaeli IstrancaIılar Derneği Başkanı Kamil Terzi ve yönetimi, Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören Istrancalı öğrencilerle İzmit Beyaz Yalı Cafe’de buluştu.

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih Akbulut, İzmit Belediyesi Koordinatörü İbrahim Elgin, KOÜ İşletme Fakültesi öğretim görevlisi Dç.Selçuk Koç'un da katıldığı buluşmaya katkı veren Istrancalı işadamı Türk Pirelli Ana Bayi Aydın Boz'a teşekkür edildi.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Çatalca Istranca'dan buluşmaya katılan KOÜ İtfaiye Meslek Yüksek Okulu mezunu ve İstanbul itfaiyesinde görevli Fatih Yumuşak ve arkadaşları İstanbul’da kuracakları Istrancalılar Derneği hakkında görüş alışverişinde bulundular. Başkan Kamil Terzi, öğrenci buluşmasının düzenli olarak her ayın son pazar günü yapılacağını söyledi.