İSU Genel Müdürü; "Suyumuzun her damlasına kefiliz"

Kartepe Suadiye Kestanelik Mahallesinde vatandaşların yaşadığı sağlık problemleri ile ilgili olarak İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez bölgeye gitti.

Kartepe Suadiye Kestanelik Mahallesinde vatandaşların yaşadığı sağlık problemleri ile ilgili olarak Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Faruk Demirhan ile birlikte mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Kocaeli’nin tamamında suyumuzun her damlasına kefiliz. Her ay 1000 ayrı noktadan numuneler alarak sürekli olarak takip ediyoruz. Uluslararası laboratuvarımızda her türlü analizlerini yaparak suyumuzu kontrol altında bulunduruyoruz. Su ve çevrenin korunmasına çok önem veriyoruz. Suyumuzun arkasındayız. Bizim suyumuzda insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe aykırı hiçbir sıkıntı yoktur. Üzerine basa basa söylüyorum “Herkes gönül rahatlığı ile suyumuzu içebilir”. Burada altyapı ile ilgili eksiklikleri de kısa zamanda tamamlayacağız.” dedi.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe Suadiye Kestanelik bölgesinde Kurban bayramı arifesinde yaşanan sağlık sıkıntıları nedeniyle iki ayrı denetim ekibi ile inceleme yaptı. Bir yandan da belirli periyotlarla aldığı su numunelerinin yanı sıra başka numuneler de alarak akredite İSU Merkez Laboratuvarında tahliller yaptı. Temiz çıkan suyun yanı sıra bölgenin içmesuyu ihtiyacını karşılayan depoyu da temizledi. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü de bölgede sürekli olarak su numuneleri alarak analizler yaptırdı ve oluşan rahatsızlığın sudan kaynaklanmadığını belirledi.

BAŞKAN ÜZÜLMEZ,”HİZMET KALİTESİ İLE VATANDAŞ HASSASİYETİ ARTTI”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Faruk Demirhan ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Yılmaz ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte, Suadiye Muhtarı Vehbi Gündüz ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Suadiye Muhtarlığında düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ”Suadiye Kestanelik bölgesinde yaşanan sağlık sorunları ile ilgili olarak ilk günden itibaren İSU Genel Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ile koordineli olarak bölgede tahliller yapıldı. İki ayrı kurumun yaptığı tahlillerde su temiz çıktı. Burada yaşayan insanlarımızın sıkıntılarını gidermek için bir araya geldik. Mevsimsel nedenlerle veya farklı sebeplerle birkaç ishal vakası ortaya çıkınca, insanlarda doğal olarak bu durumu suya bağladı. Hizmet çıtasının çok yükseldiği ülkemizde vatandaşın hassasiyeti de arttı. Görülüyor ki her kurum işini hassasiyetle takip ediyor. “dedi.

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ DR.DEMİRHAN,”YOĞUN ARAŞTIRMA YAPTIK, SU TEMİZ”

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Faruk Demirhan, “Bizde bu konuda rutin çalışmalarımız var ve yapıyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir şey tespit etmedik. Muhtarın başvurusu ve basına yansıması ile birlikte yoğun bir şekilde araştırdık, suda herhangi bir problem görmedik.” dedi.

DR.YILMAZ,”SUDA MİKROP BULAMADIK, SU SALGINI YOKTUR.”

Bulaşıcı Hastalıklar konusunda uzman olan İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Yılmaz da, iki gün arayla sürekli olarak aldıkları su numunelerinde ishal yapıcı herhangi bir mikrop bulmadıklarını söyledi. Kocaeli genelinde mevsimsel rahatsızlıklarda artış yaşanmadığını ifade eden Dr. Mehmet Yılmaz, şunları kaydetti, “Biz belirli noktalardan düzenli olarak su numuneleri alıyoruz. Şikâyetler yoğunlaşıp, gazetelere yansıması ve muhtarın başvurusu ile birlikte haftalık numune alımlarımızı iki gün arayla sıklaştırdık. Ancak suların içerisinde mikrobiyolojik anlamında, ishal yapacak mikrop anlamında herhangi bir etken vs göremedik, yok böyle bir şey. Yani bu ilin genelinde de yok, burada da yok. Ancak şunu söyleyebilirim, ishale sebep olan mikroplar yazın aktive olurlar; bu yüzden mevsimsel bir artış gösterirler. Buna mevsimsel trend diyoruz. Grip hastalığının kışın artış gösterdiği gibi. İl genelinde her sene Temmuz-Ağustos ayında olagelen artışlar, geçmiş senelere ve Temmuz ayına kıyasla,bu bölgede ve il genelinde de herhangi artış yok.”

“SU SALGINI YOK”

Su salgını belirtilerinin kişiden kişiye geçmediğini sözlerine ekleyen Dr. Yılmaz, şunları aktardı, ”Başka bir şey daha ifade etmek isterim, kişiden kişiye bulaşıcı hastalıklar ufak ufak artışlar ile gider. Su salgınları böyle olmaz, çünkü suyu herkes kullanıyor. Su salgını olsaydı biranda aciller kilitlenir, sağlık sistemi tıkanır, binlerce kişi hastanelere gider. Zaten su salgınları böyle anlaşılır. Geçmişte Konya, Karaman, Diyarbakır, Trabzon Vakfıkebir salgınları böyledir. Yani 20 gündür, 1 aydır burada hastalıklar artıyor suya bağlayamayız. Üç günde gelir herkesi silkeler, aciller kilitlenir, sağlık sistemi tıkanır ve sonra geçer. Su salgınlarının özelliği budur. Hastane vakalarını tek tek takip ederiz. İshal vakalarımız var ancak mevsimsel trendlerde gidiyor, herhangi bir bölgede kümelenme yok: Yani Suadiye’de ne kadar var ise Başiskele, Çayırova da o kadar var. Ancak, şu sıra hassasiyet var ve şikâyetler biraz arttı. Basına yansıyan haberleri soruşturduğumuzda hastane yöneticileri tarafından böyle birşey olmadığı ortaya çıkıyor.” Kocaeli’ndeki hastanelerden hiçbirisinde viral enfeksiyon görmediklerini de sözlerine ekleyen Dr. Yılmaz, Kartepe Suadiye bölgesindeki hastalardan aldıkları gaita numuneleri de Ankara İl Hıfssıhhaya göndererek tahlillerini yaptırdıklarını ve sonuçlarının önümüzdeki günlerde geleceğini kaydetti.

GENEL MÜDÜR ALİ SAĞLIK,”SUYUMUZ TEMİZDİR,HER DAMLASINA KEFİLİZ.”

Kocaelililere dünya kalitesinde içmesuyu sağladıklarını vurgulayan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık,” Bu olay Kurban bayramı arifesinde Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez tarafından iletilmesi ile birlikte iki ayrı denetim ekibimizi bölgeye gönderdik. Suyun geldiği kaptaja kadar yaklaşık 6 km boyunca inceleme yapıldı ve otel ile kaptaj arasında problem olmadığını tespit ettik. Biz, suyun kalitesini kontrol etmek için iki noktadan numune alırız. Birincisi şebekeden yani evlerden, dükkan ve cami çeşmesinden alıyoruz. İkincisi de depodan numune alıyoruz. Bunları kontrollerini yaparak sonuçlarına göre bir sıkıntı varsa müdahale ederiz. Bugüne kadar Suadiye Kestanelik bölgesinin su ile alakalı, gerek depodan gerek şebekeden, Sağlık Bakanlığının izlenmesini istediği bütün analizlere göre su temiz çıktı. Sadece Kurban Bayramı arifesinde temiz çıkmıyor, geçmişten bugüne temiz çıkıyor. ”dedi.

SÜREKLİ TAKİP EDİLİYOR

Suyun korunması ve çeşmelerde gönül rahatlığı ile içilmesi için milyonlarca lira yatırım gerçekleştirdiklerini de aktaran Genel Müdür Ali Sağlık, “Kocaeli’nin tamamında suyumuzun her damlasına kefiliz. Her ay 1000 ayrı noktadan numuneler alarak sürekli olarak takip ediyoruz. Uluslararası laboratuvarımızda her türlü analizlerini yaparak kontrol altında bulunduruyoruz. Su ve çevrenin korunmasına çok önem veriyoruz. Suyumuzun arkasındayız. Bizim suyumuzda insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe aykırı hiçbir sıkıntı yoktur. Üzerine basa basa söylüyorum “Herkes gönül rahatlığı ile suyumuzu içebilir” Burada altyapı ile ilgili eksiklikleri de kısa zamanda tamamlayacağız.”