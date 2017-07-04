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İSU Genel Müdürü’ne Özak ve Yener’den ziyaret

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İSU Genel Müdürü’ne Özak ve Yener’den ziyaret
İSU Genel Müdürlüğü görevine atanan Ali Sağlık’a Belediyesi Başkan Vekili M. Zekeriya Özak ile Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ziyarette bulundu.

İSU Genel Müdürlüğü görevine atanan Ali Sağlık’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Ali Sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili M. Zekeriya Özak ile Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener ve yönetimini ağırladı. Zekeriya Özak, İSU Genel Müdürlüğü’nün su ve altyapı gibi insana yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi.

 

“ÖZVERİ GEREKİYOR”

Ziyaretlerden dolayı teşekkür eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, kurum olarak insana yönelik hizmetleri kaldığı yerden ve eksiksiz olarak sürdüreceklerini söyledi. Başarı çıtasının sürekli yükseldiği bir kurumda çalışmanın özveri gerektirdiğini ifade eden Genel Müdür Sağlık, “İSU, altyapısı tamamlanmış, abonelerine modern ve çağdaş işletmecilik sunan ve ülkemize örnek olan marka şehir Kocaeli için çalışıyor. Örnek yatırım ve projelerimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz” dedi. 

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