Koruyucu hekimlik kapsamında yapılan tarama, Genel Müdürlük ve 12 Şube Müdürlüğü ile şantiyelerde çalışan toplam 1035 personele yapıldı. Sağlık taramalarında personelin kan-idrar tahlilleri alındı ve akciğer filmi çekildi. Yapılan tetkikler İşyeri Hekimlerince değerlendirilecek ve mevzuata uygun olarak çalışanların periyodik muayeneleri tamamlanacak.
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İSU’da sağlık taraması
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, bünyesinde çalışan yönetici ve personeli sağlık taramasından geçirdi.
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