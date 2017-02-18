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İSU’da sağlık taraması

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İSU’da sağlık taraması
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, bünyesinde çalışan yönetici ve personeli sağlık taramasından geçirdi.

Koruyucu hekimlik kapsamında yapılan tarama, Genel Müdürlük ve 12 Şube Müdürlüğü ile şantiyelerde çalışan toplam 1035 personele yapıldı. Sağlık taramalarında personelin kan-idrar tahlilleri alındı ve akciğer filmi çekildi. Yapılan tetkikler İşyeri Hekimlerince değerlendirilecek ve mevzuata uygun olarak çalışanların periyodik muayeneleri tamamlanacak.

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