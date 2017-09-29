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İSU’nun projeleri fuarda tanıtıldı

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İSU’nun projeleri fuarda tanıtıldı
İSU Genel Müdürlüğü, Ankara’da düzenlenen 1. Su ve Su Teknolojileri Fuarı’nda örnek projelerini tanıttı. Fuarda stant açan İSU’nin projeleri büyük ilgi gördü

1. Su ve Su Teknolojileri Fuarı, önceki gün Ankara Altınpark Expo Center’da açıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve KOSGEB’in desteği ile açılan fuara, İSU Genel Müdürlüğü yanı sıra DSİ ve birçok Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ile üretici firmalar katıldı. Kurum, açtığı stantta Kocaeli’yi atık sulardan kaynaklanan kirlilikten arındıran atıksu arıtma tesisleri ile uyguladığı Mobil İş Emri, Mobil Çevre Denetim Sistemi, Geri Kazanım Suyu, Merkez Laboratuvarı ve Su Kayıplarının Azaltılması projelerini tanıttı.

 

1 EKİM’E KADAR AÇIK KALACAK

Fuarı gezenler, İSU Genel Müdürlüğü’nün örnek projelerini stantta kurulan dijital ortamda online olarak inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bu yıl ilk defa açılan 1. Su ve Su Teknolojileri Fuarı, 1 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

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