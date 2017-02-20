İşverene 760 TL destek

Fikret Gökmen

09.02.2017 tarihindeki resmi gazetede 687 sayılı KHK yayınlandı.

Bilindiği üzere işsizlik en son değerlendirmelere göre %13’ lere kadar çıktı. Özellikle üniversite mezunlarında bu oran %25’ lere dayandı. Yayımlanan 687 sayılı K.H.K’ de işsizlik sorununa bir çözüm arayışları gözlenmektedir.

Bu çözüm arayışları içinde işverenlere işçi başına 760,00 TL’ ye varan teşvikler yer almaktadır.

İşverenlerin bu teşvikten yararlanmaları için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Öncelikle özel sektör işvereni olması gerektiği,

İşçinin 01.02.2017 tarihinden sonra işe alınmış olması,

Aralık 2016 işçi sayısına ilave edilen işçi olması, örneğin Aralık 2016’ da 60 işçi varsa alınan işçi 61. İşçi olmalı,

SGK’na prim borcunun olmaması gerektiği,

İşe alınacak işçiler açısından ise;

İŞKUR’ a kayıtlı işsiz olması

Son üç ay içinde işsiz olması,

Gibi şartlar gerekmektedir.

Teşvikten yararlanılması için, 01.02.2017 – 31.12.2017 tarihlerinde işçi alımının yapılmış olması gerekmektedir.

İşveren ve işçi açısından bu yükümlülükler yerine getirildiğinde her işçi için, günlük 22,22 TL SGK priminden istisna tutulacaktır. 30 gün çalışılması durumunda 30 x 22,22 = 666,60 TL tutar kadar primden istisna olunacaktır. Bu tutarda asgari ücrete denk gelmektedir. Diğer bir ifade ile asgari tutardaki işçilerden SGK primi alınmayacaktır.

Destek SGK ile sınırlı olmayıp stopaj vergileri de kapsamaktadır. Asgari ücrete tabi bir çalışanın tahakkuk eden vergisinden asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kalan stopaj vergide alınmayacaktır. Bu tutar bekar bir işçi için 93,00 TL’ dir. Dolayısıyla bu teşvikten yararlanan bir işverenin 666,60 TL sigorta primi, 93 TL stopaj vergisi olmak üzere 760,00 TL tutarında bir avantajı olacaktır. Stopaj desteğinden yararlanmak için vergi borcu olup olmadığına bakılmayacaktır.

İşverene sağlanan tüm bu teşvikler işsizlik fonundan karşılanacaktır. Burada işçilerden alınan işsiz kalmaları durumunda yararlanacakları fondan, işverenlere teşvik olarak aktarılması çelişki gibi görünse de işsizliğe bir çare olacaksa yararlanılması gerektiği kanaatindeyiz.