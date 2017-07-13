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İsyan ateşi büyüyor!

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İsyan ateşi büyüyor!
Kocaelispor Kulübü TFF’ye başvurarak, Akademi Ligleriyle ilgili kararın değişmesini istedi. Yazılı açıklama aynen şöyle…

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA…

10 Temmuz 2017 Pazartesi akşam saatlerinde Federasyonunuz resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 2017-2018 Gelişim Ligleri Statüsü'nde, geçtiğimiz yıllarda Bölgesel Gelişim Ligleri’ne katılma hakkı bulunan 2. ve 3. Lig kulüplerinin, bu haklarının plansız ve sürpriz bir şekilde ellerinden alındığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu plansız değişimin halen şokunu yaşamaktayız.

 

OYUNCU HAVUZU BULUNMAMAKTADIR…

Geçmişte kötü yönetilerek futbol ailesine yapılan borçlar nedeniyle borçsuzluk belgesi alamayan ve transfer yapamayan Kulübümüzün altyapı dışında bir oyuncu havuzu bulunmamaktadır. Borçlarından yavaş yavaş arınmaya çalışan, yeniden borçlanmayan, adeta var oluş mücadelesi veren kulübümüz bu imkansızlıklar içinde mücadele ederek önceki sezon Bölgesel Amatör Lig şampiyonu olmuş 3.Lige çıkmış, geçen sezon ise 2.Lige yükselme şansını seri penaltı vuruşları sonucunda yitirmiştir.

 

KAYNAĞIMIZ KURUTULUYOR…

Tek oyuncu havuzu, altyapı takımları olan Kulübümüzün bu kaynağı yeni statü ile kurutulmaktadır. Mahalli ligde rekabetten yoksun ve iki elin parmakları kadar müsabaka oynayacak olan gençleri profesyonel liglere nasıl hazır edebileceğimiz tarafımızca maalesef bilinmemektedir. Bu statü ile Süper Lig ve 1.Lig dışında altyapılarda futbolunu geliştirerek profesyonel olabilecek genç futbolcu çıkmayacağına inanmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü 2. Madde H bendinde tanımlanan amaç ile de bağdaşmayan, 2017-2018 Gençlik Geliştirme Statüsü’nün yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesini arz ederiz.

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