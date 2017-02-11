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İşyeri fareleri için hakim kararını verdi

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İşyeri fareleri için hakim kararını verdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 iş yerini soyan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Recai A., Erkan K. ve Burhan Y. isimli şahıslar 10 kafe, 1 oto yıkama ve 1 halı saha olmak üzere toplam 12 iş yerini soymuş, yapılan çalışma sonrasında Çayırova’da yakalanmıştı. Yakalanan zanlılar, bugün sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. Zanlılar savcıya verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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