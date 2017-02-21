İvediklik yapmayın

Ayşe SARIZEYBEK / Nlp Uzmani & Pozitif Yasam Danış

Merhaba sevgili okurlar,

Önceki akşam ilginç bir haber okudum. İstanbul Maltepe’de bomba ihbarı nedeniyle bir AVM boşaltılmış. AVM’den tahliye edilen halk panik içinde kendini dışarı atmış. Sonrasında yapılan açıklamada Recep İvedik filmi için sıra kavgası yapan iki silahlı kişinin birbirine saldırdığı ve AVM’nin bu yüzden boşaltıldığı ortaya çıkmış. Sinemaya giderken insan niye silah taşır bilmiyorum. Hayatımda hiç silah taşımadığım için, böyle bir kültürüm yok. Bir nedenle taşıdın diyelim, sıra kavgası yaparken niye silahına doğruluyorsun? Başka insanlara zarar vereceğini düşünmüyor musun? Bu durumda diğer insanları bomba var diye korkutarak tahliye etmek doğru mudur? AVM’ye silahla nasıl girmişler?

**

Yaşanan manzaraya bakınca, Recep İvedik nasıl gişe rekoru kırıyor diye artık kendime sormuyorum.

Her yerde en az dört beş salonda oynayan filmin yapımcılarını üzülerek tebrik ediyorum. Neden mi?

Halkımızın içindeki İvedik’i keşfetmişler kanımca.

Uzmanlara göre, seyredilen film ve dizilerdeki karakterlerde insan kendini gördüğünde duygusal bağ kurup, müdavimi olurmuş.

**

Demek ki, hepimizin içinde gizli İvedik var. Yoksa beşincisi nasıl çekilirdi? Bu ekonomik krizde nasıl gişe rekorları kırardı? Kimsenin film tercihine diyecek sözüm yok da, sadece bir sinema biletinin oynadığı salona göre, en az on beş- yirmi lira olduğu bir ortamda iki kişi için maliyeti en az elli ya da yüz lira. Bu parayı harcarken değecek bir şeye harcarım diye düşünüyorum. Paranın ötesinde harcadığın zaman var.

**

Gülmeye ihtiyaç var ondan desem, İvedik tiplemesine ben gülemiyorum.

Belki bu yüzden filme koşarak gidenleri anlayamıyorum.

Hiçbir kültürel katkısı olmayan filmin gördüğü talep, toplumumuzun sanattan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor.

Atatürk’ün sözü aklıma geliyor.

Sanatsız kalmış bir ulusun kan damarlarından bir kopmuş demektir.

Sanatsız kalmadık ama, sanat diye başka şeylere alıştırılıyoruz kanımca…

**

Niye bir bilim kurgu filmimiz yok mesela? Bilim kurgu hayal gücümüzün sınırlarını zorladığı için geliştirici. İnsanın ufkunu açıyor. Düşündürüyor. Acaba olabilir mi diye düşünüyorsun. Geçmişe baktığımda, bilim kurgu diye seyrettiğimiz filmler bir bir gerçek oluyor. İnsanlık kendini ileriye taşıyor.

Sırf bu nedenle bile film diye seyrettiklerimiz öylesine önemli ki.

Kategorisi ne olursa olsun, insanın düşünce sınırlarını zorlayan, gerçek hayattan alıntılarla çözümler sunan, ufku açan seyirlere ihtiyaç var.

Özellikle şu dönemde.

**

Dünya kendini ileriye taşırken, bir adamın başkalarına nasıl küfrettiğini, kuralsızlığını izlemek reyting yapıyorsa, durup düşünmemiz lazım.

Biz nereye gidiyoruz?

Neyi alkışlıyoruz?

Neye gülüyoruz?

Hayal gücümüzün bizi ileriye taşımasına, ufkumuzun açılmasına niyet ediyorum.

Gelişen büyüyen toplum olmak kendimizi yenilemekle olur.

Yenilendiğimiz bir hafta olsun.

Sevgiyle kalın.