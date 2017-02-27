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İYC heyeti, Valilik makamında

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İYC heyeti, Valilik makamında
İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Kartepe Şube Başkanı Mustafa Kasımoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Şube başkanı Kasımoğlu’na ziyaretinde yönetim kurulundan Ali Koç, Denetim Kurulu Üyeleri; Atilla Karagöz, Mustafa Özkan Çimen ve üyeler; Harun Arslan ve İhsan Karagöz eşlik etti.

 

KUR’AN HEDİYE ETTİ

Buluşmada konuşan şube başkanı Mustafa Kasımoğlu çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunarak, Güzeloğlu’na Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve dergi takdiminde bulundu. Konukları ile yakından ilgilenen Vali Güzeloğlu ise İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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