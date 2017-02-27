İYC heyeti, Valilik makamında

Şube başkanı Kasımoğlu’na ziyaretinde yönetim kurulundan Ali Koç, Denetim Kurulu Üyeleri; Atilla Karagöz, Mustafa Özkan Çimen ve üyeler; Harun Arslan ve İhsan Karagöz eşlik etti.
KUR’AN HEDİYE ETTİ
Buluşmada konuşan şube başkanı Mustafa Kasımoğlu çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunarak, Güzeloğlu’na Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve dergi takdiminde bulundu. Konukları ile yakından ilgilenen Vali Güzeloğlu ise İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.