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İyi de, nasıl olacak?..

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İyi de, nasıl olacak?..
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Uşak karşısında Sultanbeyli maçının kadrosunu sahaya sürdü.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Uşak karşısında Sultanbeyli maçının kadrosunu sahaya sürdü. Yıldız bu maçta da geç oyuncu değişikliği yaptığı için bir kez daha eleştirilerin odağındaki isimlerin başında geldi. Evdeki hesap çarşıya uymadı

GENEL OLARAK FENA DEĞİLDİK

78’de Süleyman’ın yerine Gökdeniz, 84’te Sefa yerine İshak, 90+1’de de Burak Özbakır’ın yerine Özgür maça dahil oldu. Rakip Uşak ekibi ise alternatifli kadronun avantajını kullandı ve 68’de tüm oyuncularını değiştirdi. Ümit Metin Yıldız’ın sınırlı hamle gücü, teknik adamın kafasında sürekli soru işaretleri barındırıyor. Skor 1-1’ken Kocaelispor’da takım savunması iyi, direnç yeteri düzeyde, pas yüzdesi de fena değildi.

 

HESAP TUTMADI

Yıldız, rakibin ağır savunmasını genç, çabuk ve çalım kabiliyeti olan Gökdeniz ile aşmak istedi. Dahası Gökdeniz’in top tutma becerisi de var. Kocaelispor’un baskı yediği anlarda ön alandaki Hamza ve Sefa’nın temposu çok düşünce, 84’te Sefa’nın yerine İshak girdi. ‘Atamıyorsan, attırma’ mantığını güden Yıldız, merkez orta sahanın önüne Özgür’ü alırken, Özbakır’ı çıkardı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

 

HEP BİR YORUM

İshak, Düzce maçının ikinci yarısının tamamında oynadı. “Yürüyemiyor” denildi. Geç girdi “Neden zamanında değişmedi?” karşılığı geldi. Özgür için “Ağır, temposu düşük” yorumları yapıldı, oyuna girdiğinde “Ümit hocanın aklı nerede?” yakıştırması yapıldı. Mehmet için “Kafasını kaldırmıyor, önünü göremiyor” denilirken, oyuna girmediğinde “Mehmet’i neden almadın hoca?” diye bağırıldı. Kanat beklerinin yerine koyacağın adamın yok, forvet hattının durumu sorgulanıyor, maç içi psikolojiler anlık değişiyor.

 

ŞARTLAR BU!..

İnsan en yakınından bile 1 ay sonra sıkılırken, bu takımın hemen hemen tamamı 3 yıldır beraber. Bunun avantajı olabilir belki ama, dezavantajlarını düşünen oldu mu? Ümit Metin Yıldız ile yollar ayrıldığında her şey düzelecek mi?.. “E bir gönderelim, gerisine bakarız” falı açanlar… Yıllardır rakipleri ile aynı şartlarda mücadele edemeyen bir takımdan bahsediyoruz. İyi de, bu işler nasıl olacak pekala?  Erdem ÖVÜÇ

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