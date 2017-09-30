Körfez'in tanınmış iş yerlerinden biri konumunda bulunan Coşkun Branda’nın sahiplerinden genç girişimci Semra-Ümit Demirel çiftinin biricik oğulları Sarper, 8 yaşına 'merhaba' dedi.

Demirel Ailesi, biricik oğullarının doğum günü için özel bir etkinlik düzenledi. İkamet etmiş oldukları evlerinde düzenlenen doğum günü etkinliğine, Coşkun ailesi, sevenleri, ailenin yakın arkadaşları katıldı.

PASTA YAPTIRILDI

Düzenlenen doğum günü için özel bir pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Sarper'e, yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun Sarper' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Çok mutlu olan Sarper, kendisine getirilen hediyeleri de bir bir kabul etti. Sarper'i bu güzel ve özel günde arkadaşları da yalnız bırakmadı.