Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor iyi futbol oynamıyor, iyi mücadele ediyor…

Önce bu tespiti yapalım…

Ha, bu sezon ligde bize iyi oyundan çok netice, yani skor mu lazım?

O zaman diyebileceğim bir şey yok…

Ama bu kötü oyun, sondadan başımıza bela açabilir…

Kolay değil elbette…

Transfer yasağınız var…

Yalnız başınasınız…

Hocanız da gitmiş…

Bir değişim yaşıyorsunuz…

Bunun için de zaman gerekli…

Çok kolay gol yiyip, zor gol atmak, bizi geleceğe taşımaz…

Gol vuruşlarına daha çok çalışmalısınız…

Yere düştüğünüzde hemen kalkmayı bilmelisiniz…

Sonuç itibariyle…

Çarşamba günü Aydın maçına hazırlanırken…

İyi oynamıyoruz…

Çok koşuyoruz…

Analizini herkes tek tek beynine yerleştirsin ve ona göre adım atsın…

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Aydın ile Günaydıııın…

Aldın Günaydın, takımın balında sahaya çıktı ve ilk sınavında başarılı oldu…

Yine geç değişiklik yapıldı…

Yine son anda maç kazanıldı…

Ama…

Bir anda kendini A takımın bayında bulan Aydın hoca hiç de tecrübesizlik çekmedi ve soğukkanlılığıyla hemen krizi aştı…

Krizi iyi yönetti…

Takımını galibiyete taşıdı…

Bundan sonra mı?..

Bilemem…

O yönetimin işi…

Gerçekten zor bir karar…

Aydın hoca ile devam mı, transfer yasağı olmasına rağmen, başka bir hocanın getirilmesi mi?..

Allah yönetimin yardımcısı olsun!..

Bana sorarsanız…

‘Aydın hoca ile düşmeyi bile göze alıp devam edelim’ derim…

Nasılsa mevcut kadroyla kimse mucize yaratacak değil…

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Birlikspor’un neresi çocuk?..

Artık çocuk edebiyatı yapmanın anlamı yok…

Birlikspor formasıyla 2.Lig’de oynuyorsunuz…

Ajitasyona da gerek yok…

Bahaneye de…

Onur mücadelesi veriyorsunuz doğru…

Ama aynı zamanda geleceğinizin, ekmeğinizin de mücadelesini veriyorsunuz…

Şu anda sizin yaşınızda 200-300 milyon avro alanlar var…

Sizin onlardan neyiniz eksik?..

Siz büyüklerin ajitasyonlarını bırakın ve çıkın aslan gibi mücadele edin…

Haydi göreyim sizi…

Çarşamba bir zafer daha yaşatın da düze çıkın…

Üzerinizdeki ölü toprağını atın…

Ajitasyonlara kulak asıp kendinizi ezmeyin…

Ezdirmeyin!..

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Teşekkürler Yıldız... Teşekkürler Özcan…

Kısıtlı kadroyla geçen yıl mucize yaratmaya ramak kala penaltılarla yenilen Kocaelispor’un mimarları Ümit Metin Yıldız ve Şerif Hasanoğlu, bu sezon yollarını ayırmıştı… Ümit Metin Yıldız hemen eski yardımcısı Fikret Özcan’ı göreve getirdi…

Bu ikili sezon bayında takımı çok iyi hazırlamış olacak ki, özellikle kondisyoner Fikret hocanın yüklemeleri, takımın yenilmesine rağmen sahada boğan ve çok gol kaçıran bir takım görüntüsünü sergilemişti.

Yani takım koşuyor ama gol atamıyordu…

Buna da yapacak ir şey yoktu…

Cumartesi günü alınan galibiyetten ötürü önce Aydın Günaydın ve talebelerine, sonra da bir nebze de olsun Ümit hoca ve özellikle Fikret hocaya teşekkür etmek lazım…

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Köfteci İbo’lu günler başlıyor…

TRT dizilerinin ve reklam filmlerinin vazgeçilmez ismi olan Köfteci İbo (İbrahim Özenir) eski ve yeni yapımlarla yine karşımızda olacak. Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan İbo, bu kez şerbetçi olarak karşımıza çıkacak…

Köftesiyle ve futbola düşkünlüğüyle yıllarca şöhret olan İbo, bu kez film yıldızı olarak kariyerini yükseltiyor…

Allah yolunu açık etsin!..