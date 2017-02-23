İZAYDAŞ, IFAT Eurasia’ya katıldı

Türkiye’de ikinci kez kapılarını açan IFAT Eurasia 2017 Çevre Teknolojileri Fuarı’nın açılışı yerli ve yabancı birçok bürokrat, akademisyen ve yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.

İZAYDAŞ, Türkiye’de bu alanda yapılan tüm fuarları geride bırakan IFAT Eurasia fuarına kalabalık bir ekiple katıldı.

İZAYDAŞ STANDINI GEZDİ

İZAYDAŞ yetkilileri, modern tanıtım standında üç gün boyunca yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversite öğrencileri, çeşitli belediyelerden yetkililer, akademisyen ve uluslararası atık üreticisi firma temsilcilerine, şirketin faaliyetleri ve projelerini anlatan İZAYDAŞ, çevre ve atık yönetimi sektöründeki başarısını ortaya koydu. İZAYDAŞ’ın standını gezenler arasında AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, ÇŞB Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran yer aldı.