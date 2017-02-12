İZAYDAŞ, KYÖD heyetini ağırladı

Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği oda başkanı ve yöneticilerini ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de katıldığı ziyarette İZAYDAŞ’ın faaliyetlerinin yanı sıra gündemde olan evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi projesinin detayları ele alındı. Programda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcıları Bayram Karakuş ve İsmail Uludağ, Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede, Düzenli Depolama Alanları Müdürü Mahmut Kıldize ev sahibi olarak yer alırken, ziyarete KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Orman Mühendisleri Odası ve Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği temsilcisi Dr. Mustafa Zengin katıldı. Ziyaretin ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, “Kurulacak bu tesisin yeri, üç ayrı üniversite tarafından teknik, ekonomik ve çevresel faktörlere bakılarak belirlendi. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün alternatifler ele alındı. Tesisin yeri belli olana kadar, bilimsel, şeffaf ve katılımcı yöntemle çok detaylı bir çalışma izlendi” diye konuştu.