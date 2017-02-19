İZAYDAŞ’ın 1 yıllık performansı konuşuldu

İZAYDAŞ Genel Müdür Muhammet Saraç, “Sektörümüz acımasız bir rekabet içinde ancak biz işimizi düzgün yapmaya devam edeceğiz” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bir yıllık performansını bütün yöneticileriyle birlikte değerlendirdi. Müdür, şef ve sorumluların katıldığı Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlük toplantı salonunda yapıldı. İki gün süren toplantıda birim müdürleri sırayla geçen yıla ait hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile bu yıla dair planlamalarını sunumlar eşliğinde anlattı.

ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantının değerlendirme bölümünde konuşan Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, yeni hedeflerle bu çalışma yılının hayırlı olmasını dilerken, “İşimize daha çok sarılarak birlikte aynı hedefe koşmamız lazım” dedi. Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ise iletişim ve koordinasyonla ilgili konuların önemine dikkat çekti. Uludağ, “Burada amacımız şirketin hedefleridir, şirketin kuruluş amacına uygun şekilde faaliyetlerimizi yürütmektir” şeklinde konuştu.

BAŞARILI BİR MİRAS

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Saraç, alanında en iyi şirket olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Genel Müdür Saraç, “Sorunlarımızı ilgili yerlerde konuşmaktan kaçınmayacağız, işle ilgili her türlü tartışacağız. Bu kavgamız bizim iş güvencemizi arttırmak için yapılıyor. Burada genç arkadaşlarımız var; derdimiz yeni nesle başarılı bir miras bırakmaktır. Serbest piyasada, mücadele ediyoruz. Sektörümüz acımasız bir rekabet içinde ancak biz işimizi düzgün yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“DAHA SIKI PEDAL ÇEVİRECEĞİZ”

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç konuşmasında ayrıca, “Toplantılarda gündeme getirilmeyen hiçbir konunun önemi yoktur. Bu şirketin yöneticileri olarak, her problemi zamanında ilgili toplantılarda geciktirmeden çözüm üretmek için çalışmalıyız. Ufkumuzu genişletmek, yeni fikirlere ve dünyadaki sektörel gelişmeleri takip etmeliyiz. Daha yüksek iletişim, yaratıcılık, samimiyet bekliyorum. Bu güne kadar ki başarılar için teşekkür ediyorum ancak geçmişteki başarılarımız bizi bu günlere taşıdı artık yeni adımlar atmak lazım. Her gün biraz daha sıkı pedal çevirmemiz lazım. Şirketimiz için önümüzdeki süreçte tehlikeler görmüyoruz ancak tedbirli olmalıyız. Ekmeğimize sahip çıkacağız çok çalışacağız” dedi.