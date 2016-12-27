İZAYDAŞ’ta 2016 yılı değerlendirildi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İZAYDAŞ yönetiminin son toplantısına başkanlık etti. 2016 senesinin değerlendirildiği toplantıda yeni yılda hayata geçirilecek projeler ve hedefler de ele alındı

İZAYDAŞ Yönetim Kurulu toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Müdür Muhammet Saraç’ın sunumuyla bir yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği toplantının ardından düzenlenen teknik gezide, yapılan yatırımlar ve çalışmalar yerinde incelendi.

YÖNETİM KURULU KATILDI

Düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Kemal Altunel, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Necmi Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri ile İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç katıldı.

HEDEFLER MASAYA YATIRILDI

İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü hizmet binasındaki toplantıda Genel Müdür Muhammet Saraç, bir yıllık faaliyetlerin değerlendirildiği bir sunum gerçekleştirdi. 2016 yılı içinde hayata geçirilen projeler ve tesise yapılan yatırımların tek tek ele alındığı toplantıda, 2017 yılı için yeni hedefler ve projeler masaya yatırıldı.

TESİS TURU VE İNCELEME

Toplantının ardından düzenlenen teknik gezide ise yapılan yatırımlar ve çalışmalar yerinde incelendi. Başkan Karaosmanoğlu ve yönetimi, yakma tesisi, kontrol odası, atık kabul sahası ve çevre laboratuvarında incelemelerde bulundu.