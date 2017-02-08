İzciler sorumluluklarının farkında

İzcilerimiz, sorumluluk ve selamlaşma temalı kamp düzenledi.

Kartepe’de düzenlenen kampa Albayrak, Sancak, Ertuğrul Gazi, Akşemseddin ve Arslanbey izci ünitelerinden 100 izci, izci gönüllüsü ve eğitimci liderleri katıldı. Kamp boyunca izcilere iglo yapımı, arama kurtarma, temel ilk yardım, izci düğümleri, yaban hayat yemleme ve gözlem, kış kampçılığı, karda yürüme teknikleri, hedik yapımı konuları üzerinde teorik eğitimler verildi.

KUŞ YUVASI YAPTILAR

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kamp alanında izciler verilen eğitimleri pratiğe çevirme şansı buldu. İzciler eğitimci liderlerin gözetiminde kar evleri yaparak gece tatbikat amaçlı kar evlerinde konakladı. İzciler aynı zamanda Bahar aylarında güney yarım küreden göç edip gelecek Baştankaralar ve Orman kuşları için kuş yuvası yaptı.