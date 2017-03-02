İzcilerden etkinliklerle dolu bir hafta

İzcilerimiz, “İzci Yararlıdır Haftası” sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor İzcileri, “İzci Yararlıdır Haftası” sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Her yıl 15-22 Şubat tarihleri arasında kutlanan İzci yaralıdır haftasını Kağıtsporlu izciler bu yıl da etkinliklerle dolu geçirdi. Mavi Beyazlı izciler, izci yararlıdır haftası boyunca Dede Torun Doğa Buluşması, Hayvan Barınağı Ziyareti, Şehit Ailesi Ziyareti, Camii Temizliği, Arkadaşıma Hediyem Kitap, Fidan Dikimi, Kuş Yuvası Yapımı, Kuş Yemleme İstasyonu Yapımı, Annem ile Spor Branşlarını Tanıyorum, Şehitlik Ziyareti ve Amatör Telsiz buluşması etkinliklerini gerçekleştirdi.

ŞEHİT AİLESİ VE ŞEHİTLİKLERE ZİYARET

İzci yararlıdır haftası kapsamında Akşemsettin İzci Ünitesi, Şehit Jandarma Komando Er Emre Kaan Arlı’nın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Kağıtsporlu izciler, tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim ve Dualar okudu. Ziyaret sonunda izciler Şehidimizin ailesine Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Öte yandan Ertuğrul Gazi İzci ünitesi de, Kocaeli’nin Bağçeşme mevkiinde bulunan Namazgah Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarete gelen genç izciler, Kocaeli’nin ilk Hava Şehidi olan Remzi Bey hakkında bilgi sahibi oldu. İzciler Kurtuluş Savaşı sırasında İzmit’te Şehit olan kahraman askerlerin mezarları başında da Kuran-ı Kerim okuyup tüm şehitlerimiz için dua etti.

DOĞA DOSTU İZCİLER

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Darıca Aslan Çimento, Arslanbey, Sevgi Evleri izci üniteleri izci yararlıdır haftası kapsamında fidan dikimi, kuş yuvası yapımı ve kuş yemliği yapımı etkinliği gerçekleştirdi. Arslanbey izci ünitesi izcileri yaptıkları kuş yemliklerinin içlerini doldukları yemler ile beraber ağaçlara astı. Darıca Aslan Çimento ünitesi izcileri bahar aylarında Güney Yarımküreden göç edip gelecek kuşların güvenli yuvalarını da hazırladılar.