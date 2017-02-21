İzcileri ilk çalıştayı tamamlandı

Gölcük Belediyespor Kulübü izcileri 2017 yılı faaliyet programında kapsamında yılın ilk çalıştayını gerçekleştirdi.

Yuvacık Aksığın İzcievi’nde yapılan çalıştay, Kulüp önderi Feyzullah Yıldız Başkanlığı’nda 21 İzci liderinin katılımıyla tamamlandı. Çalıştayda, 2016 yılında yapılan faaliyetler detaylı bir şekilde gözden geçirilirken, 2017 yılı faaliyet programında yer alan etkinliklerin plan ve programı da yapılarak, gerekli görevlendirmeler ve izlenecek yol haritası belirlendi. Çalıştay’da alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılmış durumda. Gölcük Belediyespor Kulübü İzci Önderi Feyzullah Yıldız 2017 yılı faaliyet programında yer alan çalışmalarının plan program ve disiplinli bir şekilde devam edeceğini belirterek, kendilerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e teşekkür etti.