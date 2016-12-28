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İzcilerimiz -40 derecede şehitlerimizi andı

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İzcilerimiz -40 derecede şehitlerimizi andı
Kocaelili izciler, Sarıkamış’ta şehit düşen binlerce vatan evladını, harekatın 102.yılında dualarla andı

ALLAHUEKBER DAĞLARINA TIRMANDILAR

İzciler, Sarıkamış harekatı sırasında Allahuekber Dağlarında donarak şehit düşen Mehmetçiklerin anısına, harekatın 102. Yılında -40 derecede dualarla andı. Allahuekber Dağlarında şehit düşen Mehmetçiklerin anısına izciler, 3000 metre rakımlı Allahuekber Dağları Milli Parkı bölgesinde kamp kurdu. Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen Allahuekber Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampına Kağıtspor İzci liderlerinden İsmail Önder Samur, Muhammet Ertop, Ertan Silan ve İzci gönüllüleri katılırken, Balkan ülkeleri, Lübnan, Filistin, Suriye ve Kerkük’ten de izci ve liderler yer aldı.

 

KARS KAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

İzciler, Erzurum Kars kapı şehitliğini ziyaret ederek, Osmanlı topraklarının dört bir yanından gelen şehitlerin mezarları başında dualar okudu. 9. Kolordu ile Enver Paşa’nın karargâh kurduğu Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Köyünde düzenlenen anma programına katıldı. Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerlerin anıldığı programda, 85. Alay sancağının, Bardız Köyü Cami minaresine çekilişi, temsili olarak canlandırıldı. İzciler, Bardız köyünden Allahuekber Dağları`nın 3 bin metre yüksekliğinde bulunan ve şehitliklerin bulunduğu Kaynak Yayla bölgesine 10 kilometrelik bir tırmanış sonucu ulaştı. Hava sıcaklığının gece -40 dereceyi bulduğu bölgede kurdukları çadırlarda konakladı.

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