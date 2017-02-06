İZGİAD’dan umreden dönen Kartay’a ziyaret

İZGİAD yöneticileri, kısa bir süre önce kutsal topraklarda umre vazifesi yapan dernek üyesi Cihangir Kartay’ı iş yerinde ve ziyaret ederek hoş geldin dileklerinde bulundu

İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD) yöneticileri, kısa bir süre önce kutsal topraklarda umre vazifesi yapan dernek üyesi Cihangir Kartay’ı iş yerinde ve ziyaret etti. Ziyarete İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya, dernek yöneticileri Deniz Koşan, Sema Kalafat ve Atay Aydın katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kartay, misafirlerine hurma ve zemzem ikram etti.

“MÜKEMMEL BİR DUYGU”

Umre ziyaretinin hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyleyen dernek yöneticileri, "Cenab­ı Allah umrenizi kabul etsin. Allah her Müslüman’a kutsal toprakları görebilmeyi nasip etsin" temennisinde bulundu. Kartay, Başkan Erenkaya ve yönetim kurulu arkadaşlarına kutsal toprakları anlatarak, “O manevi havayı solumak ve maneviyatı yaşamak mükemmel bir duygu” ifadelerini kullandı.