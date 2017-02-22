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İZMEK kursiyerlerine kemik taraması

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İZMEK kursiyerlerine kemik taraması
İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK kurslarındaki kursiyerlere kemik taraması yapılıyor.

Ücretsiz kemik taramasının 35 yaş üzeri kursiyerlere yapıldığını söyleyen yetkililer, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen kemik tarama testi İZMEK kurs merkezlerinde haftada bir gün olmak üzere dönem sonuna kadar devam edecek. İlk etapta 150 kursiyerin kemik taraması yapıldı” dediler.

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