İzmek kursları 2 Ekim’de başlıyor

İzmit Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığındaki İZMEK’te 2017-2018 dönem kursları 2 Ekim’de başlayacak.

İZMEK’in yeni dönem eğitim yılıyla ilgili olarak İzmit Belediyesi’nde bir toplantı yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç’un makamındaki değerlendirme toplantısına Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ve yardımcılarının yanı sıra İzmit Belediyesi yetkilileri katıldı. Başkan Yardımcısı Oruç, bu yıl da hedeflerinin 20 bin kursiyerle eğitim öğretim yılını tamamlamak olduğunu belirterek, “Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz güzel işbirliği 2017-2018 yılında da devam edecek. Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile çık güzle işler yapıyoruz. Kurslarımızdan her yıl 20 binden fazla kişi yararlanıyor. İZMEK yeni sezona da hazır durumda. Bu dönemde de yeni kurslarımız ve örnek çalışmalarımız olacak. Daha önce yaptığımız bir çok örnek çalışma Türkiye’ye model olmuştu ve yine öyle olacak. Tüm kursiyerlerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

98 FARKLI BRANŞTA

Vatandaşların talepleri doğrultusunda, meslek yaşamlarına yön verebilecek ve genel bilgi kurslarının arttırılmasını hedeflediklerini söyleyen İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyoruz” dedi. 2 Ekim Pazartesi günü yeni eğitim sezonunu açacak olan İZMEK, 65 kurs merkezinde 98 farklı branşta 180 öğretmen ile hizmet verecek.