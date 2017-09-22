İZMEK'ten tanıtım günleri

Her yıl ortalama 20.000 kursiyerin kayıt yaptırdığı İZMEK’te tanıtım günleri düzenleniyor.

Şehrin çeşitli yerlerine kurulan stantlarla İZMEK kurslarıyla ilgili vatandaşlara bilgi verildiğini söyleyen yetkililer “ İZMEK Tanıtım Günleri” adı altında farklı günlerde BELSA, Fevziye Cami ve Vakıfbank önünde açtığımız stantlarda hafta içi her gün 13.00 - 17.00 saatleri arasında İzmitli vatandaşlarımızla buluşuyor, onlara kurslarımız hakkında detaylı bilgi veriyoruz. El sanatları, sanat tasarım, müzik ve kişisel gelişim branşlarının da tanıtıldığı stantlar 29 Eylül 2017 Cuma gününe kadar açık kalacak. Bu stantlarda aynı zamanda uygulama da yapılıyor. İZMEK’e kayıt olmak isteyenlerin kaydı da alınıyor” dediler.

VATANDAŞLAR İLGİLİ

Festival havasında geçen tanıtım günlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. İZMEK standını ziyaret eden Esra Emir isimli bayan “İZMEK kurslarına önceki yıllarda da katılmıştım. Branş sayılarını arttırmışlar. İZMEK’te her yaş grubundan kişiye yönelik kurslar bulunuyor. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyenleri kayıt yaptırmaya davet ediyorum “ şeklinde memnuniyetini dile getirdi.

KAYITLAR 29 EYLÜL’DE SONA ERİYOR

İZMEK yetkilileri, 2017- 2018 eğitim – öğretim yılı kayıtlarının devam ettiğini belirterek “ 9 yıldan beri binlerce kişiye hizmet ettik. Yılda ortalama 20 bin kişinin mezun olduğu İZMEK kurslarına 12 yaş üstü herkes kayıt yaptırabiliyor. İZMEK’in kış dönemi kayıtları 29 Eylül Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. 52 kurs merkezimizde kurslarımız 2 Ekim de başlayacak ve yaklaşık 8 ay devam edecek. Kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecek. Vatandaşlar, öğrenim belgesi ve kimlik fotokopisiyle birlikte İZMEK’e gelerek bilişim teknolojileri, el sanatları ve tasarım, dil (lisan), müzik ve gösteri sanatları ile kişisel gelişim dallarındaki 98 branştaki kurslarımıza kayıt yaptırabilirler. Bilişim teknolojileri kursu dışındaki bütün kurslar ücretsizdir. İZMEK olarak amacımız İzmitli gençlere ve yetişkinlere meslek edindirmek ve el becerisi kazandırmak, üretken bir toplum olma yolunda imkan ve katkı sağlamaktır” dediler.