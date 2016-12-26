İzmir’den örnek bir görüntü

Görüntüler İzmir’den. Fakat kısa zamanda sosyal medya üzerinden bütün memlekete yayıldı. O kadar ilginç geldi ki, açıkçası sizlerle paylaşmadan yapamadım.

İzmir’de doğum yapmak üzere olan bir kedi, kendine güvenli bir yer olarak vapura biniyor, ve burada bir koltuğun üzerinde doğum yapıyor. Bu doğumun hemen ardından anne kedi ve yavruları rahatsız olmasın diye koltuğun çevresi güvenlik şeridiyle çevriliyor.

Bu bölüme kimsenin girmesine isim verilmiyor. Anne kedi burada yavrularını rahat rahat emziriyor. Bu arada vapur görevlileri de zaman zaman büyük kediyi besleyerek meseleye ayrı bir anlam katıyorlar.

Arıca yine çalışanlar tarafından kedi ve yavruları veterinere götürülerek kontrolden de geçiriliyor. Bu çok özel geldi bize. Hala bu şekilde hayvan severin bulunduğu görmek, açıkçası mutluluk verici.

İzmir’de, bu vapurda görev yapan personeli ve yetkilileri tebrik ediyoruz.