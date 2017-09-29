İzmit Belediyeli kızlar Mersin Basketi de yendi

İzmit Belediyespor TKBL Federasyon Kupası’ndaki üçüncü maçında, Mersin Basketbol Kulübü önünde 71-66 kazanarak ikinci galibiyetini aldı

İzmitli periler, maçın başından sonuna kadar rakip takıma üstünlük sağlayarak, maçı kazanmasını bildi. MBK ise tek galibiyette kaldı. İzmit BLD.’de Meriç Yenal 17 sayı, 2 ribaund, 1 asist, Ebru Torun 15 sayı, 7 ribaund, 3 asist ile takımlarını sırtlayan isimler olurken, Mersin Basketbol Kulübü’nde Chanita Jordan 21 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve Aslı Sevinç 13 sayı, 9 ribaund, 4 asist ile öne çıkan oyuncular oldu. Maçın oyuncusu ise İzmit Belediyesporlu Şenay Şale Sarısoy oldu.

YABANCISIZ OYNADILAR

Temsilcimiz üçüncü maçında da sakatlığı devam eden yabancı oyuncu olmadan oynadı. Takımla beraber Antalya’da bulunan Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk “ Biz çok güçlü bir kulübüz, takımıma ve hocalarıma güveniyorum. Daha da güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Hepsini teker teker tebrik ediyorum” dedi. Takımın maç sonrası bir hayli morali yerinde olduğu gözlendi.