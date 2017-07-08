İzmit Belediyesi Ağrı’yı güzelleştiriyor

İzmit Belediyesi, Ağrı Belediyesi’ne danışmanlık anlamında destek vererek çok sayıda projenin hayata geçirilmesi konusunda öncülük etti

Ağrı Belediyesi’ne danışmanlık anlamında destek veren İzmit Belediyesi, yapılan birçok çalışmada projelerin fikirlerini sundu. İzmit Belediyesi yetkilileri yaklaşık 3 ay önce Ağrı Belediyesi’nde ilk olarak bir organizasyon şeması oluşturmuştu. O dönemde kentin imar planı dahi yoktu fakat şimdi imar planı anlamında projelendirme çalışmaları yapılabiliyor.

BELEDİYE ÖNCEDEN VERGİ ALAMIYORDU

İzmit Belediyesi’nin danışmanlığında hayata çok sayıda proje geçirildi. Bu projelerden bir tanesi de önceden Sema Konuk evi olarak kullanılan binalar şimdi Ahmed-i Hani konuk evi olarak yeni bir konseptle tasarlandı. Bu yapılarda daha çok kültür alanındaki faaliyetlere ağırlık verildi. Ağrı Belediyesi eskiden vergi alamıyordu. Oysa şimdi yapılan bazı işlemlerden katılım payı alınarak gelir anlamında yeni bir kaynak yaratıldı.

VALİ ELBAN YEREL YÖNETİMDE DAHA TECRÜBELİ

Ağrı valisi olan Süleyman Elban Nevzat Doğan ile Doğan’ın milletvekili olduğu dönemden tanışıyorlar. Vali Elban o dönemde mahalli idareler genel müdürlüğü yardımcılığı görevini yürütüyordu. Yetkililer yeni Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın yerel yönetimler konusunda oldukça tecrübeli olduğunu ve 3-4 tane kitap yazdığını belirtti. Yetkililer yeni valinin olaylara hem memur hem de işçi gözüyle bakabildiğini söyleyerek eski Vali Musa Işın’a kıyasla belediyecilik anlamında Ağrı’ya daha fazla katkı sunacağını düşündüklerinin altını çizdi. Selin BECER